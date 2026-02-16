Avaya Cloud Office: Microsoft Teams Dialer & nahtlose Integration in Ihr CRM System

Microsoft Teams bietet Organisationen viele Vorteile. Die Groupware-Lösung verbindet die wesentlichen Elemente Kommunikation, Termine und Dateien unter einer intuitiven Oberfläche. Das vereinfacht die interne Arbeit enorm, doch wenn es um externe Kontakte oder die nahtlose Integration von CRM-Lösungen geht, braucht MS Teams ein wenig Unterstützung von außen.

Diese Unterstützung bringen wir mit Avaya Cloud Office (ACO) in Ihr Unternehmen. Dadurch erweitern Sie MS Teams um externe Telefonie und schaffen zusätzlich die Grundlage für die nahtlose Integration von CRM-Systemen.

Durch die Erweiterung um Avaya Cloud Office und die damit verfügbaren externen Schnittstellen wird MS Teams zur vollwertigen, autarken Zusammenarbeitslösung.

Unternehmen profitieren von:

- Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen

- Verbessertem Employer Branding

- Erhöhte Recruiting-Chancen durch die Bereitstellung hybrider Arbeitsplätze.

Wie das im Detail funktioniert, sehen Sie in diesem Webcast.