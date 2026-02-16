Konecta Group entwickelt Innovationen für Kunden auf der ganzen Welt

Entdecken Sie, wie die Konecta Group, ein weltweit führendes BPO, die fortschrittlichen Cloud- und KI-Technologien von Avaya nutzt, um nahtlose, individuelle Erlebnisse für Kunden in 26 Ländern zu bieten. Seien Sie dabei, wenn CIO Jose Mejia die strategische Vision und den Erfolg der Firma bei der Verbesserung der Kunden- und Mitarbeitererfahrung teilt und gleichzeitig das Unternehmenswachstum durch innovative Lösungen vorantreibt.