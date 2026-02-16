Künstliche Intelligenz für besseres Ressourcen-Management im Krankenhaus

Knappe Personalressourcen im Krankenhaus verlangen ein optimales Management der verfügbaren Arbeitszeiten und Geräteauslastungen. Wiessen Sie, wieviel Zeit Ihre Mitarbeitenden in administrative Aufgaben investieren? Wie oft in Ihrer Einrichtung ein wertvolles Gerät stillsteht, weil Patienten den Termin „verschlafen“ haben? Gerade bei knappen Personalressourcen schmerzen unnötiger Aufwand und fehlende Einnahmen besonders.

Wie Sie durch Automatisierung Ihre Mitarbeiten unterstützen und „No shows“ reduzieren können, zeigen wir Ihnen anhand von praktischen Anwendungsbeispielen in diesem Webcast.