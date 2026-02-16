Microsoft Teams integrieren und mit Avaya UC-Lösung nutzen

Mal eben eine Nachricht an die Kollegin schreiben, hilfreiche Informationen in den Channels nutzen oder ein Meeting direkt aus der App starten – viele Unternehmen nutzen Microsoft Teams für die interne Zusammenarbeit. Noch besser wäre es allerdings, wenn diese Prozesse für die komplette Kommunikation nutzbar wären.

Hier kommt Avaya in Spiel, denn wir erweitern Teams zur vollständigen Kommunikationslösung, die sich tief in die eigenen Prozesse integrieren lässt. Nutzen Sie die Vorteile von Microsoft Teams auch in der externen Kommunikation mit Kunden und Partnern.

In unserem Webcast zeigen wir Ihnen:

- wie Sie Microsoft Teams in die UC-Lösung von Avaya integrieren

- die unterschiedlichen Schnittstellen und Integrationsmöglichkeiten mit Avaya Lösungen,

- wie Sie Microsoft Teams an das öffentliche Telefonnetz anbinden,

- wie Sie Ihre Agenten im Contact Center durch das Back Office unterstützen und

- wie Sie mit flexiblen Modellen Lizenzkosten sparen.

Diese und viele weitere nützliche Funktionen, zeigen wir Ihnen in unserem Webcast „Avaya und Microsoft Teams, das Beste aus beiden Welten!“.