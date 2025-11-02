Der Aragon Research Globe™ für das intelligente Contact Center, 2025

Copyright © 2025 Aragon Research Inc. und/oder seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Aragon Research und der Aragon Research Globe sind Marken von Aragon Research Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Aragon Research in keiner Form verbreitet werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Dennoch stellt Aragon Research diese Publikation und die darin enthaltenen Informationen „WIE BESEHEN“ ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Aragon Research ausdrücklich alle Garantien hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit dieser Informationen ab und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unzulänglichkeiten in diesen Informationen. Diese Veröffentlichung gibt die Meinung der Aragon Research and Advisory Services Organisation wieder und sollte nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Die hier geäußerten Meinungen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl Aragon Research auch rechtliche Fragen erörtert, bietet Aragon Research keine Rechtsberatung oder juristischen Dienstleistungen an und seine Recherchen sollte nicht als solche ausgelegt oder verwendet werden. Aragon Research ist ein privates Unternehmen, zu dessen Kunden Firmen oder Finanzinstitute mit finanziellen Beteiligungen an Unternehmen zählen können, die von Aragon Research abgedeckt werden. Weitere Informationen zur Objektivität von Aragon Research finden Sie unter aragonresearch.com