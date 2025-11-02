Der Aragon Research Globe™ für das intelligente Contact Center, 2025

Avaya wurde zum 6. Mal in Folge zum Leader ernannt.

Aragon Globe Leader Intelligent CC 2025

Der Wettlauf um KI-basierte Agenten und Kundenerfahrungen der nächsten Generation

Wer sind die Anbieter von Intelligenten Contact Centern und wie werden sie sich weiterentwickeln?

Da Unternehmen einem zunehmenden Modernisierungsdruck ausgesetzt sind, richtet sich der Fokus zunehmend auf Lösungen, die Automatisierung mit menschlicher Expertise verbinden – für schnellere Problemlösungen und tiefere Einblicke in das Kundenverhalten. Da Sprach-, Chat- und Omnichannel-Funktionen eine immer zentralere Rolle spielen, wird die Zukunft des Kundensupports effizienter, innovativer und kundenorientierter als je zuvor sein.

Der ICC-Markt entwickelt sich schnell, wobei virtuelle Agenten Kundeninteraktionen transformieren und menschliche Agenten ergänzen. Aragon Research beleuchtet den Anstieg digitaler Arbeit und stellt die 15 wichtigsten Anbieter vor, die einen der größten Marktumbrüche der letzten 25 Jahre vorantreiben.

KI und generative Technologien sind entscheidend für die Bereitstellung nahtloser, personalisierter Erlebnisse. Bereits 2025 werden virtuelle Agenten, erweiterte Kundenprofile und third-party Large Language Models (LLMs) eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Kundenbeziehung spielen. Dieser Bericht bewertet die wichtigsten Anbieter und Trends, die die ICC-Landschaft neu definieren.

