Gen AI im Contact Center: Revolutionäre Kundenerfahrung mit Avaya Experience Platform

Der Begriff 'Gen AI' oder generative KI ist in aller Munde, auch in den Vorstandsetagen von Unternehmen. Doch was verbirgt sich hinter diesem neuen Schlagwort? Kurz gesagt handelt es sich um eine Form künstlicher Intelligenz, die auf vorhandenen Daten basierend völlig neue Inhalte erstellen kann. In diesem Blogbeitrag erkunden wir, wie Unternehmen im Contact Center Gen AI nutzen können, um die Customer Experience zu revolutionieren.

Warum Gen AI die Customer Experience verändert:

Die rasante Entwicklung von Gen AI markiert eine Revolution in der Kundeninteraktion. Durch die Fähigkeit, auf vorhandenen Daten basierend völlig neue Inhalte zu generieren, stellt Gen AI eine einzigartige Herausforderung und eine Chance für die Customer Experience dar. Es verspricht, ein neuer Maßstab zu werden und innovative Unternehmen können dieses Potenzial nutzen, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken.

Praktische Beispiele für den Einsatz von Gen AI:

Schauen wir uns nun fünf konkrete Anwendungen von Gen AI im Contact Center an. Von personalisierten, kontextabhängigen Antworten bis hin zu automatisierten Chat-Konversationen, die Echtzeit-Verbesserungen bieten - Gen AI ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, die die Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit maximieren.

1. Personalisierte, kontextabhängige Antworten:

Gen AI ermöglicht es, aus umfangreichen Interaktionsdaten personalisierte Antworten auf digitale Kundenanfragen zu generieren. Diese Antworten sind nicht nur auf den individuellen Kontext des Kunden zugeschnitten, sondern bieten auch eine höhere Relevanz und Kundenzufriedenheit.

2. Automatisierte Chat-Konversationen in Echtzeit:

Durch die Analyse von Kundenanfragen in Echtzeit kann Gen AI automatisierte Chat-Konversationen verbessern. Anstatt sich auf vorkonfigurierte Datensätze zu beschränken, berücksichtigt Gen AI den spezifischen Kontext der Konversation und liefert menschenähnliche Antworten, was zu einer natürlicheren und effektiveren Kommunikation führt.

3. FAQ-Generierung basierend auf Kundenfragen:

Gen AI kann mithilfe von Kundeninteraktionsdaten häufig gestellte Fragen identifizieren und automatisch aktualisierte FAQ-Inhalte erstellen. Dies ermöglicht nicht nur eine schnellere Selbsthilfe für Kunden, sondern verringert auch den Arbeitsaufwand für Mitarbeiter, da sie auf häufige Anfragen besser vorbereitet sind.

4. Lokalisierte Inhalte in verschiedenen Sprachen:

Durch die Analyse von Kundendaten kann Gen AI-Inhalte in verschiedenen Sprachen generieren, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Dies ermöglicht Unternehmen, ihre Customer Experience global auszurichten und Kunden in verschiedenen Regionen in ihrer bevorzugten Sprache zu bedienen.

5. Verbesserte Cross- und Upselling-Strategien:

Gen AI kann Kundenpräferenzen und -verhalten analysieren, um maßgeschneiderte Cross- und Upselling-Empfehlungen zu generieren. Dies trägt dazu bei, Umsatzpotenziale zu maximieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern, indem den Kunden Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die wirklich relevant für ihre Bedürfnisse sind.

Diese Anwendungen verdeutlichen, wie Gen AI nicht nur die Effizienz im Contact Center steigern kann, sondern auch dazu beiträgt, die Customer Experience auf ein neues Niveau zu heben.

Revolutionäre Kundenerfahrung gestalten – Wie Avaya Experience Platform und Gen AI Ihr Contact Center in die Zukunft führen

Erfahren Sie, wie die Avaya Experience Platform, unsere umfassende Cloud-Plattform, Unternehmen in die Lage versetzt, ein dynamisches und anpassungsfähiges Contact Center Ecosystem aufzubauen. Durch die einzigartige Personalisierungsfähigkeit können Sie Ihre Customer Experience gezielt auf die gewünschten Ergebnisse ausrichten.

Tauchen Sie ein in die Zukunft der Kundenerfahrung mit Gen AI – Ihr erster Schritt beginnt hier!

Um tiefer in die Welt der generativen KI einzusteigen, laden Sie unser White Paper herunter - 'Der Einsatz von generativer KI zur Verbesserung der Kundenerfahrung' herunter. Und zögern Sie nicht, sich mit unseren KI-Experten bei Avaya in Verbindung zu setzen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, eine nachhaltige Gen AI-Strategie zu entwickeln, die zu ihrem Erfolg beiträgt.