Ökologische Nachhaltigkeit

Avaya ist sich bewusst, dass wir in einer sich ständig verändernden Welt leben und dass es in unserer Verantwortung liegt, bei der Einhaltung neuer oder sich ändernder Umweltvorschriften auf dem Laufenden zu bleiben. Wir überwachen Umweltvorschriften und -standards, um die Einhaltung während unseres gesamten Produktlebenszyklus sicherzustellen. Unser Management System „Design for Environment (DfE)“ entspricht den Anforderungen der ISO 14001 und konzentriert sich auf Möglichkeiten zur Reduzierung der Umweltauswirkungen unserer Lösungen und Services. Wir bringen unser Engagement für verantwortungsvolles Produktdesign in unserer Umweltrichtlinie für Forschung und Entwicklung zum Ausdruck. Unser Prozess umfasst Richtlinien und Anforderungen sowie Checklisten, um Designern dabei zu helfen, die Umwelteigenschaften (positiv und negativ) zu berücksichtigen, die mit Avaya-Produkten und -Verpackungen während ihres gesamten Lebenszyklus verbunden sind, von der Rohstoffgewinnung bis zur Handhabung am Ende der Lebensdauer.

Gleicher Zugang zu Technologie und Informationen

Umweltrichtlinie für Forschung und Entwicklung