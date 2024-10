Wohltätige Zwecke

Avayas Month of Giving holt das Beste aus unseren Avayanern heraus. Seit 2015 veranstalten wir jeden Oktober unseren Month of Giving – eine beherzte Kampagne, die Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Kunden aus der ganzen Welt zusammenbringt. Menschen investieren Zeit, Geld und Energie in die Unterstützung von Anliegen, die ihnen am Herzen liegen. Im Laufe der Jahre haben wir Tausende von Freiwilligenstunden geleistet und mehr als 1,1 Millionen USD gesammelt, um verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen weltweit zu unterstützen.