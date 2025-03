Avaya e l'International Avaya User Group presentano il premio CX Force Awards 2024: una nuova era di eccellenza per l'esperienza cliente

Un’iniziativa che mira a premiare gli innovatori che migliorano il customer engagement in tutti i settori. Le candidature sono aperte fino al 15 aprile 2024

Milano, 21 marzo 2024 – Avaya, leader globale nelle soluzioni di customer experience , ha lanciato l'edizione inaugurale del Premio CX Force 2024, un'iniziativa pensata per mettere in luce e celebrare gli innovatori, gli strateghi e i pionieri che si dedicano a rimodellare il mondo della customer experience (CX) e per premiare coloro che creano un cambiamento significativo e stabiliscono i parametri di riferimento per esperienze eccezionali. L'edizione inaugurale dei premi CX Force di Avaya nasce in collaborazione con l'International Avaya User Group (IAUG), una comunità che consente agli utenti Avaya di connettersi e condividere le idee che stanno trasformando il settore ed è co-sponsorizzata da Constellation Research, la società di ricerca e consulenza tecnologica con sede nella Silicon Valley.

In un mondo in cui la creazione di esperienze significative e rilevanti è essenziale, questa iniziativa intende riconoscere gli sforzi innovativi e i risultati di coloro che sono all'avanguardia nel raggiungere l’eccellenza nella CX. Il programma di premiazione di CX Force offre un forum per riconoscere il lavoro significativo e strategico dei professionisti che guidano programmi di customer experience esemplari. I premi e la relativa cerimonia di premiazione metteranno in luce le storie di questi professionisti e delle loro aziende, storie che riflettono la loro passione nel fornire le migliori esperienze possibili ai clienti. Le candidature saranno aperte fino al 15 aprile 2024.



Le diverse categorie che saranno premiate ai CX Force Awards riflettono la natura multiforme dell'innovazione per la customer experience:

CX for Education : migliorare i percorsi di apprendimento Pionieri che promuovono l'innovazione nell'ambito della formazione per rimuovere le barriere e creare esperienze di apprendimento sempre più efficaci. Grazie ad approcci all'avanguardia e all'uso della tecnologia e delle soluzioni innovative di Avaya, questi visionari stanno creando nuovi paradigmi per l'eccellenza educativa, rendendo l'apprendimento più accessibile, coinvolgente e d'impatto per gli studenti di tutto il mondo.

CX for Employees : dare forma al futuro del lavoro Campioni del cambiamento che ridefiniscono l'essenza della collaborazione e del coinvolgimento negli ambienti di lavoro grazie al proprio pensiero innovativo e all'uso della tecnologia per migliorare le esperienze dei dipendenti. Promuovendo una cultura imperniata sulla connessione e integrando la tecnologia e le soluzioni avanzate di Avaya, questi leader stanno elevando la produttività e il benessere all’interno degli ambienti lavorativi, ridefinendo il concetto stesso di lavoro nell'era digitale.

CX for Healthcare : pionieri dei servizi di cura e assistenza incentrati sul paziente Sostenitori dell'innovazione sanitaria che utilizzano le soluzioni Avaya per porre i pazienti al centro di ogni decisione e interazione. Grazie alla loro dedizione al miglioramento dei percorsi di cura e all'adozione della tecnologia, stanno reimmaginando l'assistenza ai pazienti, assicurando che sia più reattiva, compassionevole e personalizzata che mai.

: CX for Good : creare un cambiamento sociale rilevante Visionari che utilizzano la potenza della tecnologia per la CX e delle soluzioni offerte da Avaya per promuovere un cambiamento positivo nella società. Che si tratti di iniziative no-profit o di strategie aziendali mirate, questi leader stanno valorizzando le proprie competenze per servire meglio la comunità, dimostrando che una grande CX può aiutare a realizzare un cambiamento positivo per la collettività.

CX for Growth : guidare il successo dell’impresa attraverso la CX Strateghi che riconoscono il potere trasformativo dell'esperienza cliente nel guidare la crescita aziendale e perseguono l'eccellenza in entrambe le aree attraverso la tecnologia innovativa e le soluzioni Avaya. Ponendo il cliente al centro della strategia aziendale, non solo hanno ottenuto una crescita significativa, ma hanno anche stabilito nuovi standard di soddisfazione e fedeltà dei clienti.

CX for Transformation : sono organizzazioni che determinano il cambiamento mettendo al centro l'esperienza. Innovatori che hanno guidato magistralmente le proprie aziende verso il successo integrando in tutte le attività un approccio centrato sull'esperienza realizzata attraverso le piattaforme e le integrazioni di Avaya. I loro sforzi hanno rivoluzionato il modo in cui le loro aziende si relazionano con clienti e dipendenti, raggiungendo livelli di coinvolgimento e leadership senza precedenti nei rispettivi settori.

: sono organizzazioni che determinano il cambiamento mettendo al centro l'esperienza. Rising CX Superstar: i leader del futuro Talenti emergenti che hanno fatto passi da gigante all'inizio della loro percorso professionale e che promettono di portare avanti l'innovazione della CX utilizzando le soluzioni e le tecnologie avanzate di Avaya. Con una prospettiva nuova e un impegno incrollabile per l'innovazione, questi astri nascenti stanno già lasciando il segno, promettendo un futuro brillante per il mondo della customer experience.

Ogni candidatura sarà valutata in base ai risultati ottenuti dal candidato nel proprio percorso professionale, alle strategie CX innovative, all'impatto tangibile del suo lavoro, alle sfide superate e al ruolo che le soluzioni e la tecnologia Avaya hanno avuto in questi risultati. Avaya ricerca candidati che dimostrino un alto livello di innovazione, creatività e leadership nell'ambito della CX, in particolare tra coloro che utilizzano o conoscono le soluzioni Avaya.



“L'esperienza offerta ai clienti è il modo in cui i brand-leader crescono, si differenziano e vincono nell'economia dell’esperienza; quindi, è giusto che Avaya porti sotto i riflettori le storie di successo, il duro lavoro e i risultati dei professionisti che hanno ottenuto risultati eccezionali grazie all'uso di soluzioni CX", commenta Marylou Maco, Chief Revenue e Customer Experience Officer di Avaya. "Siamo orgogliosi del fatto che questa iniziativa possa mettere in luce l'eccezionale lavoro dei professionisti della CX che creano nuovi percorsi e soluzioni per portare la customer experience ad un livello superiore, e di coloro che stanno guidando la trasformazione del settore".



Ray Wang, CEO di Constellation Research, una società di consulenza e ricerca tecnologica che fornisce una guida strategica alle aziende che cercano di trasformare il proprio business attraverso l'adozione di tecnologie d’avanguardia, aggiunge: "L'economia dell'esperienza cliente oggi è alimentata dal lavoro di professionisti innovativi, sempre concentrati su come utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale per aiutare i brand a fornire servizi competitivi ai propri clienti". La leadership consolidata di Avaya nelle soluzioni di contact center sta alimentando la CX e siamo orgogliosi di unirci ad Avaya per contribuire a riconoscere l'importante lavoro di questa nuova generazione di campioni dell'esperienza cliente".



I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da Liz Miller, Vice Presidente e Principal Analyst di Constellation Research, Josh Mueller SVP e Chief Marketing Officer e General Manager di Hardware di Avaya, Lori Wodrich, Presidente dell'International Avaya User Group e Katie Linendoll, esperta di tecnologia e personaggio televisivo vincitore di un Emmy Award. I vincitori saranno annunciati durante una cerimonia di premiazione a Denver, in occasione della conferenza annuale ENGAGE di Avaya, il 15 maggio 2024.



Maggiori informazioni su CX Force Awards 2024 e sulle modalità per sottoporre la propria candidatura sono disponibili qui.