Cameron Thomson alla guida della regione EMEA di Avaya

Milano, 2 settembre 2024 – Avaya, leader globale nelle soluzioni di Customer Experience (CX) aziendali, ha recentemente annunciato la nomina di Cameron Thomson come Group Vice President per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), che include anche Turchia e Pakistan.

Basato nel Regno Unito, Thomson entra a far parte di Avaya sulla scia dei significativi successi ottenuti alla guida della divisione dedicata alla CX di Alvaria e di Aspect Software. Grazie a una profonda conoscenza del contesto economico e del segmento di mercato, Thomson metterà in grado i team locali, che supportano da vicino i propri clienti e partner, di guidare la crescita del business offrendo esperienze senza precedenti a utenti e dipendenti.

"L’area dove operiamo offre un ampio potenziale di crescita, grazie ad un approccio basato sulla innovazione senza discontinuità e su proposte di soluzioni di CX di livello enterprise richieste in tutti i mercati europei, e grazie a nuove opportunità di progetti CX emergenti su larga scala nei mercati di Medio Oriente e Africa. Questo è un momento entusiasmante per entrare in Avaya, in quanto siamo nella migliore posizione possibile per aiutare le grandi aziende a sostenere le loro strategie di CX, con modalità e ritmi adatti alle loro specifiche esigenze, grazie a tecnologie avanzate che si integrano perfettamente con quello che è già in essere e funziona", dichiara Thomson.

"Cameron esercita la propria leadership dalla prima linea, consentendo ai suoi team di superare i risultati attesi e raggiungere il pieno potenziale. La sua reputazione di leader che ascolta le esigenze di clienti e partner all'interno della regione Emea costituisce un enorme valore per l'azienda", commenta ML Maco, Chief Revenue and Customer Experience Officer Avaya.

Negli ultimi due anni Avaya ha completato con successo una ricapitalizzazione e un reset strategico della propria offerta e del posizionamento del brand. Più recentemente, Avaya ha intrapreso un'ampia trasformazione e si è concentrata sul rinnovamento della cultura aziendale, sotto la guida di un nuovo leadership team e attraverso l’integrazione di nuovi talenti nell’intero contesto aziendale.

Avaya ha continuato a innovare il proprio portafoglio di servizi e soluzioni di comunicazione in cloud, tra cui Avaya Experience Platform, ha eseguito con successo la roadmap dei prodotti e ha tracciato un percorso per affermarsi come leader nella CX aziendale.