Avaya al GITEX 2023 nel segno delle partnership strategiche con i leader dell’ICT

Milano, 17 ottobre 2023 – La partecipazione al GITEX Global, in programma a Dubai dal 16 al 20 ottobre, conferma l’impegno di Avaya, leader globale nelle soluzioni di customer experience, ad investire nel consolidamento di alleanze strategiche con aziende IT di primo piano per migliorare ulteriormente le funzionalità delle proprie piattaforme.

La significativa presenza di Avaya all’evento è caratterizzata da una serie di demo tecnologiche che mostreranno ai visitatori come individuare il percorso ottimale verso la realizzazione di customer experience basate sull'intelligenza artificiale. Molte di queste demo sono realizzate in collaborazione con i partner tecnologici strategici dell'ecosistema Avaya, tutte aziende leader la cui collaborazione consente di potenziare le soluzioni Avaya per offrire risultati di business ancora migliori.

Alcatel-Lucent Enterprise, che è presente allo stand Avaya, mostrerà come la collaborazione tra le due aziende aiuta i clienti di tutto il mondo a raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale.

"La combinazione di soluzioni per la gestione end-to-end dell'IoT e del più ampio portafoglio di reti aziendali per l'era digitale di Alcatel-Lucent Enterprise, insieme alla piattaforma Avaya Experience Platform, offre ai clienti una capacità senza pari per essere protagonisti della nuova era del lavoro, di connettere tutti gli elementi della propria azienda, di rispondere alle richieste dei clienti e di creare esperienze memorabili”, commenta Rukmini Glanard, EVP Chief Business Officer, Services and Marketing Alcatel-Lucent Enterprise.

SESTEK, un'azienda che opera nel campo della “Conversational Automation” e che realizza soluzioni di IA per customer service, sarà presente allo stand Avaya per effettuare demo su come i clienti Avaya possano potenziare il servizio di assistenza clienti grazie a strumenti di automazione. Con oltre due decenni di esperienza nelle tecnologie conversazionali e un team di R&S di oltre 100 ingegneri, SESTEK sviluppa prodotti conversazionali basati su tecnologie quali il riconoscimento vocale (SR), l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la biometria vocale. L’azienda supporta la digitalizzazione delle attività di assistenza clienti di oltre 400 aziende in 20 diversi paesi del mondo.

Imperium Software Technologies, partner di Avaya DevConnect Technology, presenterà la propria esperienza nell'integrazione perfetta di funzionalità di IA avanzate che ridefiniscono l'esperienza del cliente con la sua presenza allo stand Avaya al GITEX Global.

Tim Sherwood, Global Vice President, Partnerships & Alliances, Avaya, aggiunge: "Avere partner tecnologici come Alcatel-Lucent Enterprise, SESTEK e Imperium all'interno dell'ecosistema Avaya rappresenta una risorsa enorme e uno dei motivi principali per cui i nostri clienti comuni sono in grado di ottenere così tanto con le nostre piattaforme". Al GITEX dimostreremo quanto siano solide queste partnership per i nostri clienti che vogliono innovare con l’IA e massimizzare gli investimenti già effettuati con Avaya".

