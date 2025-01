Cos’è il modello Unified Communications as a Service (UCaaS)?

Comprendere le comunicazioni dal cloud, UCaaS, è più semplice di quanto non sembri: probabilmente lo stai utilizzando già oggi. Quando chatti con un agente, videochiami i colleghi o comunichi via FaceTime con gli amici, ti avvali di strumenti di comunicazione sul cloud. Anche l’apertura di un’app per creare un semplice videomessaggio è UCaaS o Unified Communications as a Service .

Soluzioni cloud per l’ufficio

Le aziende utilizzano UCaaS per espandere le opzioni di comunicazione e andare oltre la semplice voce, aggiungendo chat/messaggistica e meeting video. Inoltre, semplifica le comunicazioni. Ad esempio, un dipendente può avere un numero per voce, messaggi di testo e fax e tale numero può essere valido per tutti i dispositivi, che si tratti di telefoni da tavolo, cellulari o laptop. Ma UCaaS non è solo per i dipendenti: puoi usarlo anche a vantaggio dei clienti. Per i clienti, UCaaS può significare una maggiore raggiungibilità degli agenti, assistenza aggiuntiva per agenti e lavoratori da remoto e una soluzione multifunzione che crea un’esperienza olistica per il cliente, valorizzandolo.

Caratteristiche, componenti e funzionalità: cos’è il software per ufficio virtuale?

Per alcune aziende, una soluzione universale è ideale quando si tratta di comunicazioni unificate nel cloud. Per altre non è così. Esaminiamo come l’utilizzo delle comunicazioni per ufficio basate sul cloud possa aiutare le aziende a diventare più efficienti attraverso funzionalità già presenti o facilmente implementabili.

Riunioni e videoconferenze

Con una soluzione UCaaS, riunioni e videoconferenze si svolgono in modo rapido ed efficiente. E invece di avere risultati inconcludenti, puoi assegnare attività e tenerne traccia, condividere documenti e sviluppare il lavoro di team anche dopo la riunione grazie ad un flusso continuo e coerente di messaggi. Niente più perdite di tempo! Le riunioni diventano sessioni di risoluzione dei problemi.

Avaya Spaces, ad esempio, supporta le riunioni da qualsiasi parte del mondo. Conferenze e messaggistica di facile utilizzo consentono ai dipendenti di lavorare in fusi orari e luoghi diversi per massimizzare la produttività. Per le riunioni di grandi dimensioni, questa “app per la collaborazione” può gestire oltre 1.000 partecipanti, fornendo al contempo funzionalità di sicurezza di primo livello.

Avaya Spaces ® è una soluzione di videoconferenza e molto altro per un mondo dove si può lavorare ovunque ci si trovi.

Messaggistica

A volte hai solo bisogno di inviare un messaggio veloce a qualcuno per porre una domanda o ricevere un feedback, chiarire una decisione o rimanere aggiornato su ciò a cui stanno lavorando i colleghi. Avaya integra la messaggistica nelle proprie soluzioni esistenti per le aziende che devono fare il passo successivo per rimanere connesse. E sai qual è il bello? Che è tutto nel cloud, quindi è facile basarsi sui sistemi e sui processi che già funzionano all’interno della tua azienda.

Sistemi di telefonia cloud

Forse hai sentito parlare di UCaaS come sistema telefonico cloud, ma si tratta di una soluzione molto più completa. Non è solo un PBX tradizionale, bensì un pacchetto integrato che include tutte le funzioni vocali su cui sei abituato a fare affidamento, insieme all’accesso alla rete e a servizi interurbani e con servizi di numeri verde molto interessanti. Ciò significa una sola bolletta per tutte le tue esigenze. Inoltre, puoi usufruire dei vantaggi dell’interfaccia amministrativa radicalmente semplificata, del software touchless e degli aggiornamenti di sicurezza, di nuove funzionalità a cadenza regolare e della possibilità di scalare in tutto il Paese o in tutto il mondo se e quando è necessario, senza la necessità di acquistare capacità extra. Puoi dimensionare il tutto secondo necessità. E se vuoi aggiungere comunicazioni alle altre applicazioni che usi ogni giorno, è un gioco da ragazzi. Con Avaya Cloud Office, ad esempio, puoi aggiungere comunicazioni unificate a oltre 180 applicazioni aziendali di terze parti come Office 365, Salesforce o Google.

Avaya Cloud Office ® è un sistema telefonico cloud che funziona nel luogo in cui ti trovi e nel modo in cui preferisci.

Vantaggi di UCaaS

A questo punto i vantaggi di una soluzione UCaaS per la tua azienda sono evidenti. Sai che si integra perfettamente con le altre app, capisci che fornisce una soluzione completa per la tua azienda e ti rendi conto che può portare le comunicazioni con i tuoi dipendenti e clienti ad un livello di qualità superiore. Come le possibilità, i vantaggi di UCaaS sono quasi infiniti. Diamo un’occhiata ad alcuni altri vantaggi in maggiore dettaglio.

Supporta il lavoro da remoto

Il lavoro da remoto è ormai parte della nostra quotidianità. Le aziende devono valutare costantemente le proprie spese generali e far lavorare i dipendenti da casa le riduce. Oltre l’80% delle aziende afferma di voler consentire ai propri dipendenti di lavorare da remoto anche dopo la pandemia ( Gartner ).

UCaaS è la spina dorsale di qualsiasi sistema di comunicazione centrato sui dipendenti. Con UCaaS, i dipendenti possono usufruire di un luogo di lavoro unificato, che consente loro di comunicare in modo efficace ed efficiente. Non c’è bisogno di presentarsi in ufficio quando l’ufficio è a portata di mano.

Un’unica soluzione, un’unica interfaccia utente

Con UCaaS ottieni una singola soluzione semplice (piuttosto che avere applicazioni diverse da più fornitori e sistemi) che include tutte le modalità citate. Queste modalità funzionano insieme e si integrano, rendendo UCaaS intuitivo da utilizzare. E Avaya aggiunge di continuo nuove funzionalità e valore: riceverai aggiornamenti regolari delle funzionalità, che continueranno a mantenerti un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Conveniente

Sappiamo che, quando si tratta di comunicazioni, non esiste una soluzione universale. Ecco perché Avaya offre svariate opzioni per tutte le esigenze della tua azienda, con la possibilità di scalare per soddisfare con precisione i tuoi requisiti. Il nostro modello di prezzi per UCaaS si basa su servizi su più livelli e sul numero di utenti per fornire una soluzione conveniente.

Riduzione delle spese generali dell’IT

Grazie alla nostra soluzione, non avrai più bisogno di risorse con una conoscenza dettagliata delle comunicazioni a supporto della tua attività. Gli aggiornamenti, comprese le funzionalità di sicurezza e le eventuali patch necessarie, vengono forniti automaticamente. Se hai risorse IT limitate, possono concentrarsi sulle attività ad alta priorità che aiuteranno la tua azienda a crescere e ad avere ancora più successo.

Come scegliere un fornitore UCaaS

Scegliere il fornitore UCaaS può essere la tua decisione più importante. Ovviamente abbiamo le nostre opinioni di parte, ma vogliamo darti comunque alcuni suggerimenti che potrai trovare utili:

L’implementazione è fondamentale. Cerca un fornitore in grado di semplificare il passaggio al cloud con un’organizzazione di servizi di alto livello.

Il mondo sta cambiando e la tua azienda farà altrettanto. Trova un fornitore in grado di continuare a crescere e adattare le tue soluzioni di contatto con dipendenti e clienti per soddisfare le tue esigenze future.

per soddisfare le tue esigenze future. L’affidabilità è importante e quella negli orari d’ufficio è il minimo sindacale. Non accettare niente di meno.

MPassare al cloud dovrebbe consentirti di sviluppare le tue capacità, non di ridurle. Assicurati che passare al cloud non significhi rinunciare alle funzionalità che usi oggi.

Assicurati che la soluzione sia intuitiva. Chiedi una demo. È facile accedere alle funzionalità di cui hai bisogno? Vorranno tutti usare la soluzione, indipendentemente da come lavorano? Semplicità = successo.

Le soluzioni proposte da Avaya

Il cambiamento senza precedenti nel modo in cui tutti noi operiamo ha creato più opportunità legate al cloud che mai. Nell’ambiente odierno, i dipendenti hanno bisogno di una soluzione di comunicazione UCaaS per rimanere produttivi e coinvolti.

In qualità di leader per le comunicazioni unificate e la collaborazione (Aragon Research), Avaya può aiutarti. Che si tratti di garantire produttività in tempo reale in più posizioni, di migliorare la raggiungibilità e prendere decisioni migliori o di soddisfare i clienti, Avaya UCaaS può aiutare la tua azienda ad essere ancora più performante.