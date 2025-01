Tout savoir sur les Communications Unifiées « as a Service » (UCaaS)

Comprendre les communications dans le cloud ou UCaaS est plus simple qu’il n’y paraît. En fait, c’est probablement quelque chose que vous utilisez déjà aujourd’hui. Lorsque vous discutez avec un téléconseiller, appelez vos collègues par vidéo ou vos amis par FaceTime, tout cela est une communication cloud. En ouvrant une application pour créer un simple message vidéo, vous vous faites appel aux communications unifiées « as a Service ».

Solutions Cloud Office

Les entreprises utilisent l’UCaaS pour étendre leurs options de communication ; en allant au-delà de la simple voix au chat/à la messagerie ainsi qu’aux réunions vidéo. De plus, cela peut simplifier vos communications. Par exemple, un collaborateur peut avoir un numéro pour les appels voix, les SMS et le fax, et ce numéro fonctionne pour tous ses appareils, qu’ils soient sur un téléphone de bureau, un téléphone mobile ou un ordinateur portable. Mais il s’agit ne pas seulement de vos collaborateurs, vous pouvez également utiliser l’UCaaS au profit de vos clients. Avec l’UCaaS, vous pouvez proposer une meilleure accessibilité de vos téléconseillers à vos clients, un support technique supplémentaire pour les agents et les télétravailleurs, et une solution tout-en-un créant une expérience client holistique qui leur fait se sentir valorisés.

Fonctionnalités, composants et aptitudes : qu’est-ce qu’un logiciel Virtual Office ?

Pour certaines entreprises, une solution unique pour tout constitue la meilleure option en matière de communications unifiées dans le cloud. Pour les autres, c’est le contraire. Voyons comment l’utilisation des communications dans le cloud peut aider les entreprises à devenir plus efficaces grâce à des fonctionnalités déjà en place ou qui peuvent facilement être mises en œuvre.

Réunions et mise en vidéoconférence

Avec une solution UCaaS, les réunions et la vidéoconférence se déroulent rapidement et efficacement. Et pour maximiser l’impact de vos réunions, vous pouvez attribuer et suivre des tâches, partager des documents et continuer à faire avancer l’équipe en dehors de la réunion au moyen de messages continus. Adieu la perte de temps ! Les réunions deviennent des sessions de résolution de problèmes.

Avaya Spaces, par exemple, prend en charge les réunions partout dans le monde. La mise en conférence et la messagerie faciles à utiliser permettent à vos collaborateurs de travailler sur plusieurs fuseaux horaires et emplacements pour maximiser la productivité. Pour les grandes réunions, cette « application de collaboration » peut gérer plus de 1 000 participants à la fois tout en offrant des fonctionnalités de sécurité haut de gamme.

Avaya Spaces ® est une solution de visioconférence et bien plus encore pour permettre le travail de n’importe où.

Messagerie

Parfois, il vous suffit d’envoyer un message rapide à quelqu’un pour lui poser une question ou lui demander un feedback, clarifier une décision ou pour rester informé de ce sur quoi les coéquipiers travaillent. Avaya intègre la messagerie dans ses solutions existantes pour les entreprises qui doivent passer à l’étape suivante pour rester connectées. Et le meilleur dans tout cela ? Tout est dans le cloud, il est donc facile de s’appuyer sur les systèmes et processus qui fonctionnent déjà au sein de votre entreprise.

Système téléphonique cloud

Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’UCaaS en tant que système téléphonique cloud, mais l’UCaaS signifie bien plus encore. Il ne s’agit pas seulement d’un PBX traditionnel, c’est un package intégré qui inclut toutes les fonctionnalités vocales sur lesquelles vous vous appuyez, avec un accès réseau et des services longue distance ou de numéro gratuit très attrayants. Soit une seule facture pour tous vos besoins. De plus, vous bénéficiez des avantages d’une interface administrative radicalement simplifiée, de mises à jour logicielles et de sécurité sans contact, de nouvelles fonctionnalités régulières et de la possibilité d’évoluer dans tout le pays ou dans le monde entier si et quand vous en avez besoin, sans avoir à acheter de capacité supplémentaire. Vous pouvez donc vous développer exactement comme vous le souhaitez. Et si vous souhaitez ajouter des communications aux autres applications que vous utilisez chaque jour, c’est un vrai jeu d’enfant. Avec Avaya Cloud Office, par exemple, vous pouvez ajouter des communications unifiées à plus de 180 applications professionnelles tierces comme Office 365, Salesforce ou Google.

Avaya Cloud Office ® est un système de téléphonie Cloud qui s’adapte à vos besoins où que vous soyez.

Avantages de l’UCaaS

Vous voyez maintenant les avantages d’une solution UCaaS pour votre entreprise. Vous savez comment elle s’intègre parfaitement à vos autres applications ; vous comprenez quelle fournit une solution tout-en-un pour votre entreprise et vous réalisez qu’elle peut faire passer les communications avec vos collaborateurs et vos clients au niveau supérieur. Tout comme les possibilités, les avantages de l’UCaaS sont presque infinis. Examinons d’autres avantages plus en détail.

Prise en charge du télétravail

Le télétravail n’est pas près de disparaître et d’ailleurs pourquoi disparaîtrait-il ? Les entreprises doivent constamment tenir compte de leurs frais généraux et le fait que les collaborateurs travaillent à domicile réduit ceux-ci. Plus de 80 % des entreprises déclarent qu’elles prévoient de demander à leurs collaborateurs de travailler à distance, même après la pandémie ( Gartner ).

L’UCaaS est le pilier de tout système de communication centré sur les collaborateurs. Avec l’UCaaS, les collaborateurs peuvent profiter d’un lieu de travail unifié qui leur permet de communiquer efficacement. Inutile de venir au bureau lorsque celui-ci est à portée de main.

Une solution, une interface utilisateur

Avec l’UCaaS, vous bénéficiez d’une solution simple et unique (plutôt que d’avoir des applications disparates provenant de plusieurs fournisseurs et systèmes), qui regroupe toutes les fonctionnalités mentionnées plus haut. Ces modalités fonctionnent ensemble et s’intègrent les unes aux autres pour que l’UCaaS puisse s’utiliser intuitivement. Et chez Avaya, nous ajoutons toujours de nouvelles fonctionnalités et de la valeur ; vous recevrez régulièrement de nouvelles mises à jour de fonctionnalités qui vous permettront de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Rentabilité

Nous comprenons que, lorsqu’il s’agit de communications, il n’y a pas de solution « unique ». C’est pourquoi Avaya

propose une variété d’options pour tous vos besoins métiers, avec la possibilité de s’adapter pour répondre exactement à vos exigences. Notre modèle de tarification UCaaS est basé sur plusieurs niveaux de service et sur le nombre d’utilisateurs afin de fournir une solution rentable.

Suppression des frais généraux du service informatique

Avec notre solution, vous n’avez plus besoin de ressources internes possédant une connaissance détaillée des communications pour soutenir votre entreprise. Les mises à jour, y compris les fonctionnalités de sécurité et tout correctif devant se produire, sont automatiquement effectuées. Votre personnel au service informatique peuvent ainsi passer aux tâches hautement prioritaires, qui permettront à votre entreprise de se développer pour devenir encore plus prospère.

Comment choisir un fournisseur de UCaaS

Choisir votre fournisseur d’UCaaS peut être la décision la plus importante que vous prendrez. Nous avons évidemment notre propre parti pris, mais allons ici vous faire quelques suggestions qui pourraient avoir du sens pour vous :

La mise en œuvre est essentielle. Recherchez un fournisseur capable de faciliter votre transition vers le cloud grâce à une organisation de services de classe mondiale.

Le monde change, tout comme votre entreprise. Trouvez un fournisseur qui peut continuer à développer et ajuster les solutions de contact pour vos collaborateurs et clients afin de répondre à vos besoins futurs.

collaborateurs et clients afin de répondre à vos besoins futurs. La fiabilité est importante, et 99,999 % de disponibilité constitue la norme. N’acceptez rien de moins.

Le fait de passer au cloud devrait vous permettre de développer vos aptitudes, et non de les diminuer. Assurez-vous que cela n’implique pas d’abandonner les fonctionnalités que vous utilisez aujourd’hui.

Assurez-vous que la solution est intuitive. Demandez une démonstration. Est-il facile d’accéder aux fonctionnalités dont vous avez besoin ? Est-ce que tout le monde, quel que soit son style de travail, voudra l’utiliser ? Simplicité = réussite.

Comment Avaya peut vous aider

Le changement radical qui s’est produit dans la façon dont nous exerçons tous nos activités a créé plus d’opportunités favorables au cloud que jamais auparavant. Dans l’environnement actuel, vos collaborateurs ont besoin d’une solution de communication UCaaS pour rester productifs et engagés.

En tant que leader dans les Communications et la Collaboration unifiés (Aragon Research), Avaya peut vous aider. Qu’il s’agisse de s’assurer que le travail productif se déroule en temps réel sur tous les sites, d’améliorer l’accessibilité et de prendre de meilleures décisions, ou de satisfaire vos clients, Avaya UCaaS peut rendre votre entreprise encore plus performante.