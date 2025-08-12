Façonner l’expérience client des entreprises : une discussion sur Avaya Infinity™ avec Sheila McGee‐Smith et Tony Lama

Dans cet entretien, Sheila McGee-Smith, présidente et analyste principale chez McGee-Smith Analytics, et Tony Lama, vice-président principal et directeur général des produits chez Avaya, expliquent comment Avaya Infinity™ aide les grandes entreprises et les secteurs publics à faire évoluer leur expérience client grâce à une orchestration intelligente et une intégration technologique transparente.