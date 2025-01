Avaya a toujours été une entreprise pionnière dans l’utilisation de technologies de pointe pour offrir des expériences exceptionnelles. Elle a été l’une des premières à innover dans le domaine de l’IA avec un assistant fondé sur des règles. Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter Avaya Ada, une nouvelle génération d’assistant virtuel alimentée par les dernières avancées en matière d’IA générative. Avaya Ada ne se contente pas d’améliorer notre assistance technique. Nous pensons que cette solution contribuera à redéfinir l’avenir même de l’engagement client.

Avaya Ada exploite la puissance de l’IA générative pour comprendre, interpréter et répondre aux demandes des clients avec une précision et une prise en compte du contexte remarquables. Grâce à une formation approfondie à l’aide du vaste référentiel de documentation produits, des manuels et des articles réunis dans la base de connaissances d’Avaya, Avaya Ada a développé une compréhension approfondie de nos offres et peut répondre instantanément, avec précision et en tenant compte du contexte, aux questions les plus complexes.

C’est pendant la phase de test que son véritable potentiel s’est révélé, et les utilisateurs ont été fortement impressionnés par la valeur et l’efficacité incroyables de la solution. Qu’il s’agisse de résoudre rapidement des codes d’erreur obscurs ou de prodiguer des conseils détaillés, étape par étape, sur des procédures complexes, Avaya Ada a systématiquement suscité des réactions enthousiastes de la part de nos bêta-testeurs.

Ce fut le cas notamment lorsqu’un partenaire commercial a contacté Avaya parce qu’il cherchait désespérément la marche à suivre pour effectuer un correctif via l’interface System Management. Une simple requête envoyée à Avaya Ada a non seulement permis de connaître les étapes exactes requises, mais a également identifié un document de référence pour accéder à plus d’informations. Ce niveau de support instantané et précis met en évidence le pouvoir de l’IA générative, qui révolutionne le service client.

Dans un autre cas, un technicien de terrain a rencontré une erreur qu’il n’a pu trouver dans aucune des bases de connaissances existantes d’Avaya. Cependant, Avaya Ada a rapidement localisé un cas Siebel fermé portant sur la même erreur (même si la requête de service originale concernait un client complètement différent) et a facilité la création d’un ticket pour résoudre le problème. La capacité d’Avaya Ada à naviguer rapidement dans de vastes quantités de données et à identifier des solutions pertinentes change véritablement la donne.

L’une des démonstrations les plus impressionnantes de ses fonctionnalités a porté sur un client qui avait besoin d’une procédure pour télécharger en bloc des annonces vers un serveur multimédia Avaya Aura. En utilisant Avaya Ada directement depuis Siebel, notre équipe d’assistance technique a pu non seulement fournir une solution sur la base d’un article de connaissance interne, mais aussi adapter la réponse au besoin spécifique du client en affinant les invites. Cela démontre l’incroyable potentiel d’Avaya Ada en matière d’ingénierie des messages et sa capacité à adapter ses réponses à des publics et à des scénarios spécifiques.

Ces exemples ne représentent que la partie émergée de l’iceberg quant aux possibilités offertes par Avaya Ada. Alors que nous continuons à repousser les limites de l’IA générative, nous envisageons un avenir dans lequel Avaya Ada deviendra le compagnon indispensable de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs. Qu’il s’agisse d’un dépannage et de conseils en temps réel ou de recommandations personnalisées et d’un soutien proactif, les possibilités sont véritablement illimitées.

Chez Avaya, nous nous engageons à nous maintenir à la pointe de l’innovation, en repoussant constamment les limites de ce qui est possible en matière d’engagement clients. Avec Avaya Ada, nous ne nous contentons plus d’élever le niveau du service Client, nous établissons une nouvelle norme pour l’ensemble du secteur. Alors que nous continuons à explorer le potentiel illimité de l’IA générative, une chose reste certaine : la référence en matière de service client exceptionnel est déjà là, et elle est portée par Avaya.