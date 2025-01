Avaya Ada: Revolutionierung des Kundenservice mit generativer KI

Avaya war schon immer ein Pionier bei der Nutzung von Spitzentechnologien, um außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, und war mit einem regelbasierten Assistenten ein früher Innovator im Bereich der KI. Jetzt sind wir stolz darauf, Avaya Ada vorzustellen, eine neue Generation virtueller Assistenten, die auf den neuesten Fortschritten der generativen KI basiert. Dies verbessert nicht nur unseren legendären Kundensupport, sondern kann unserer Meinung nach dazu beitragen, die Zukunft des Kundenengagements neu zu definieren.

Generative KI im Kundendialog

Avaya Ada nutzt die Leistungsfähigkeit der generativen KI, um Kundenanfragen mit bemerkenswerter Genauigkeit und Kontext zu verstehen, zu interpretieren und zu beantworten. Durch umfangreiche Schulungen an der umfangreichen Avaya-Produktdokumentation, den Handbüchern und den Artikeln der Wissensdatenbank hat Avaya Ada ein tiefes Verständnis für unsere Angebote entwickelt und kann selbst auf die komplexesten Fragen sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten geben.

KI mit Wow-Effekt

Das wahre Potenzial zeigte sich während unserer strengen Beta-Testphase, nach der Benutzer von dem unglaublichen Wert und der Effizienz, die Avaya Ada mit sich bringt, völlig beeindruckt waren. Von der schnellen Lösung obskurer Fehlercodes bis hin zu detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für komplizierte Verfahren hat Avaya Ada unseren Beta-Testern immer wieder „Wow“-Momente beschert.

Ein solcher Moment trat ein, als ein Avaya-Geschäftspartner verzweifelt nach Schritten suchte, um einen Patch über die Systemverwaltungsschnittstelle durchzuführen. Eine einzige Anfrage an Avaya Ada lieferte nicht nur die benötigten genauen Schritte, sondern identifizierte auch ein Referenzdokument für weitere Anleitungen. Dieses Maß an sofortigem, präzisem Support unterstreicht die Leistungsfähigkeit der generativen KI bei der Revolutionierung des Kundenservice.

KI schaut über Grenzen

In einem anderen Fall stieß ein Außendiensttechniker auf einen Fehler, den er in keiner der vorhandenen Wissensdatenbanken von Avaya finden konnte. Erstaunlicherweise konnte Avaya Ada jedoch schnell einen abgeschlossenen Siebel-Fall mit demselben Fehler ausfindig machen – obwohl die ursprüngliche Serviceanfrage von einem völlig anderen Kunden stammte – und die Erstellung eines Tickets zur Behebung des Problems erleichtern. Die Fähigkeit von Avaya Ada, schnell durch riesige Datenmengen zu navigieren und relevante Lösungen zu identifizieren, ist wirklich bahnbrechend.

Eine der vielleicht eindrucksvollsten Demonstrationen der Fähigkeiten von Avaya Ada war, als ein Kunde ein Verfahren zum Bulk-Upload von Ansagen auf einen Medienserver von Avaya Aura benötigte. Durch die Nutzung von Avaya Ada direkt aus Siebel heraus konnte unser Support-Team nicht nur eine Lösung auf Basis eines internen Wissensartikels bereitstellen, sondern auch die Antwort durch Feinabstimmung der Eingabeaufforderungen an den Kunden anpassen. Dies zeigt das unglaubliche Potenzial des Engineerings von Eingabeaufforderungen bei der Anpassung der Antworten von Avaya Ada an bestimmte Zielgruppen und Szenarien.

Am Anfang eines großartigen Weges

Diese Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs in Bezug auf die Möglichkeiten von Avaya Ada. Da wir die Grenzen der generativen KI immer weiter ausdehnen, stellen wir uns eine Zukunft vor, in der Avaya Ada zu einem unverzichtbaren Begleiter für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter wird. Von der Fehlerbehebung und Anleitung in Echtzeit bis hin zu personalisierten Empfehlungen und proaktivem Support – die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos.

Wir bei Avaya sind bestrebt, an der Spitze der Innovation zu stehen und die Grenzen des Möglichen im Bereich des Kundenengagements ständig zu erweitern. Mit Avaya Ada legen wir nicht nur die Messlatte für den Kundenservice höher, sondern setzen einen neuen Standard für die gesamte Branche. Während wir weiterhin das grenzenlose Potenzial der generativen KI erforschen, bleibt eine Sache sicher: der Maßstab für außergewöhnlichen Kundenservice ist gesetzt und wird von Avaya unterstützt.