Avaya ENGAGE® 2024 Anuncia a los Oradores Invitados a su Conferencia del 13 al 15 de Mayo en el Centro De Convenciones de Colorado en Denver

Entre los oradores del programa se encuentran la fundadora y directora ejecutiva de Thrive Global, Arianna Huffington; la decana de Ingeniería de la Universidad Estatal de Ohio, Ayanna Howard, PhD; el gobernador de Colorado, Jared Polis, y el fundador y director ejecutivo de Constellation Research, R "Ray" Wang

Katie Linendoll, personalidad televisiva y experta en tecnología ganadora de un premio Emmy, regresa como maestra de ceremonias



MORRISTOWN, Nueva Jersey – 10 de abril de 2024 – Avaya, líder mundial en soluciones de comunicación y experiencia del cliente (CX), anunció hoy a los oradores invitados y las nuevas experiencias interactivas que se presentaran en Avaya ENGAGE,® el principal evento en el que los clientes expertos en CX convergen para descubrir cómo Avaya y su ecosistema global de socios empoderan a las organizaciones para interactuar con clientes y empleados, y así obtener el máximo valor ofreciendo diversas vías que impulsan el crecimiento de los negocios.

"El Centro de Contacto está en la punta de lanza de la experiencia del cliente, y Avaya, con nuestra experiencia en algunas de las integraciones más complejas del mundo, emerge como un líder natural", dijo Alan Masarek, CEO de Avaya. "Estamos comprometidos con ofrecer las soluciones que nuestros clientes elijan a lo largo de su recorrido de CX, para que ellos. a su vez, puedan ofrecer las mejores experiencias y el mayor valor a sus clientes y empleados, mientras aceleran su propio impulso empresarial".

Este año regresa como maestra de ceremonias del programa, Katie Linendoll, ganadora de un premio Emmy, quien se une a estos oradores especiales que inspirarán a los asistentes a involucrar a sus clientes y empleados de maneras que les permita ofrecer el mayor valor.

Organizado por Avaya y el Grupo Internacional de Usuarios de Avaya (IAUG), Avaya ENGAGE 2024 recibirá a:

Arianna Huffington: fundadora y directora ejecutiva de Thrive Global, fundadora de The Huffington Post y autora de 15 libros, entre ellos Thrive y The Sleep Revolution. En 2016, lanzó Thrive Global, una empresa líder en tecnología de cambio de comportamiento con la misión de mejorar la productividad y los resultados de salud. Ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time y en la lista de las mujeres más poderosas de Forbes.

Ayanna Howard, PhD: Innovadora, emprendedora, líder y experta internacional en robótica e inteligencia artificial (IA) y autora del audio libro más vendido: Sexo, raza y robots: cómo ser humano en la era de la IA. Actualmente, la Dra. Howard es decana de Ingeniería de la Universidad Estatal de Ohio y miembro de la junta directiva de Autodesk y Motorola Solutions. Su carrera abarca la educación superior, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el sector privado.

Gobernador de Colorado, Jared Polis: Empresario, líder educativo y servidor público. Después de lanzar varias empresas exitosas, Polis se comprometió a asegurarse de que otros habitantes de Colorado tuvieran la oportunidad de perseguir sus sueños. Polis fundó escuelas para estudiantes en riesgo y nuevos inmigrantes y se centró en apoyar a las empresas y crear nuevos empleos. Antes de convertirse en Gobernador, Polis sirvió en la Junta Estatal de Educación y representó al segundo distrito congresional de Colorado. En octubre de 2023, el estado de Colorado y la iniciativa TechHubNow! obtuvieron una de las dos designaciones federales como Centro Regional de Tecnología e Innovación (Tech Hub) centrado en el avance de la tecnología cuántica, incluida la computación cuántica, la detección, las redes y el hardware habilitador.

R “Ray” Wang: es director ejecutivo de Constellation Research Inc, con sede en Silicon Valley. Es coanfitrión de DisrupTV, un webcast semanal sobre tecnología y liderazgo empresarial que tiene un promedio de 50,000 visitas por episodio y blogs en www.raywang.org. Su innovador libro más vendido sobre transformación digital, Disrupting Digital Business, fue publicado por Harvard Business Review Press en 2015. El nuevo libro de Ray sobre los gigantes digitales y el futuro de los negocios titulado Everybody Wants to Rule The World se publicó en julio de 2021. Wang es frecuentemente citado y entrevistado en medios de comunicación como Wall Street Journal, Fox Business, CNBC, Yahoo Finance, Cheddar y Bloomberg.

Katie Linendoll: es una personalidad televisiva ganadora de un premio Emmy, experta en tecnología de consumo y una de las mujeres líderes en la industria tecnológica. Hace apariciones regulares como colaboradora en televisión en segmentos digitales y series como TODAY Show, Rachael Ray y The Weather Channel. Ha sido nombrada visionaria de Silicon Valley y lleva un estilo de vida activo y lleno de fe, al mismo tiempo que dedica su tiempo a seleccionar causas filantrópicas en el cuidado de la salud al igual que con K9 retirados y veteranos de los Estados Unidos.

Los clientes, socios y expertos internos de Avaya compartirán innovación y conocimientos a través de 80 sesiones interactivas que ilustran cómo las organizaciones pueden innovar sin disrupción. En una nueva oferta de este año, los clientes de Avaya pueden participar en laboratorios prácticos, con ejercicios y oportunidades de aprendizaje basados en escenarios para obtener experiencias de primera mano. Estas sesiones se centran en la innovación de Avaya Experience Platform™ en la Nube pública, la Nube privada y los modelos de implementación local.

Asimismo, las sesiones de trabajo programadas cubrirán una amplia variedad de temas, desde la IA y la seguridad hasta la migración a la Nube, con estos clientes de Avaya como: American Heart Association, Comcast, Delgado Community College, Michigan State University, Seneca Foods, Southwest Airlines, State of Missouri, University of Texas Medical Branch y University of Washington entre otros.

Se espera que las conferencias magistrales de la sesión general de Avaya ENGAGE 2024 sean entretenidas y a su vez informativas. Ve aquí la Agenda de Avaya ENGAGE y regístrate para atender el evento.