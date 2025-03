Avaya Presentará Casos de Uso e Innovación con IA en CX en Enterprise Connect 2024

MORRISTOWN, Nueva Jersey – 13 de marzo de 2024 – Avaya, líder mundial en soluciones de experiencia del cliente (CX) y comunicaciones, anunció hoy su presencia en Enterprise Connect 2024, la conferencia líder en comunicaciones empresariales y experiencia del cliente de los últimos 30 años. Avaya mostrará cómo las empresas pueden utilizar la IA para satisfacer de manera segura las crecientes expectativas en las experiencias, tanto de los clientes como de los empleados, sin interrumpir sus sistemas y procesos existentes.

Enterprise Connect está programado para recibir a más de cinco mil asistentes de diversos roles e industrias y se realizará del 25 al 28 de marzo en el Gaylord Palms Resort & Convention Center en Orlando, Florida.

Durante su participación, Avaya compartirá cómo pueden los líderes de la experiencia del cliente (CX) lograr innovación mientras priorizan la experiencia del cliente, la experiencia de los empleados y los resultados empresariales. Al ofrecer iniciativas de CX a través de una única plataforma, Avaya Experience Platform™, los clientes globales de Avaya están equipados con las herramientas y capacidades que impulsan sus experiencias de cliente a nivel mundial.

La compañía realizará además cinco demostraciones impulsadas por Google ChromeOS. Avaya Experience Platform es recomendado por Chrome Enterprise, optimizado en dispositivos ChromeOS y ChromeOS, y se presentará en Chromebooks en todas las demostraciones.

Con casos de uso que muestran cómo las diferentes soluciones de Avaya impulsan las experiencias de los clientes de primer nivel y el crecimiento del negocio, el stand de Avaya mostrará una serie de demostraciones de CX impulsadas por IA, entregadas por Avaya Experience Platform:

Transformación de los servicios gubernamentales a través de agentes virtuales impulsados por IA, transiciones fluidas de agentes en vivo y resolución efectiva de problemas en puntos de contacto digitales y de voz.

Banca segura y personalizada con autenticación biométrica por voz, procesamiento de préstamos guiado por IA, alcance proactivo al cliente y soporte asistido por IA en canales digitales.

Innovación sin disrupción a medida que las empresas mejoran las capacidades del Centro de Contacto mediante la integración de sistemas locales con servicios de IA basados en la nube.

Viajes digitales con experiencias de reservaciones impulsadas por IA, una interacción con la cliente mejorada por ChatGPT y una integración perfecta de las redes sociales, los agentes virtuales y el CRM.

Cómo entrar e en el futuro de un servicio de atención al cliente eficiente con la clasificación de correos electrónicos impulsada por IA, el análisis de sentimientos, las respuestas sugeridas automáticamente y la integración perfecta de los espacios de trabajo de los agentes y la gestión del conocimiento.

Además, los líderes de Avaya, Steve Brock, director de Marketing de Soluciones y John Akerboom, director senior de Arquitectura en la Nube, participarán en dos paneles en el escenario junto a otros líderes de la industria. La sesión de Brock "Cambio de trabajo: dónde y cómo la IA está eliminando y agregando puestos de CX", se llevará a cabo el lunes 25 de marzo a las 8:00 a.m. ET. El panel de Akerboom cubrirá “Nube 2027: Cómo cambiarán las arquitecturas” el jueves 28 de marzo a las 8:00 a.m. ET.

Los clientes de todo el mundo están viendo beneficios tangibles al cambiar la forma en que se conectan y atienden a sus clientes. El cliente de Avaya, Standard Focus, está transformando su Centro de Contacto de una serie de tecnologías aisladas que no funcionaban de manera óptima a una experiencia modernizada para sus clientes, al obtener esa información adicional a través de tecnologías de inteligencia artificial. "Estamos encantados con la forma en que las soluciones innovadoras y las integraciones de IA de Avaya han elevado nuestras experiencias de Centro de Contacto y esperamos con interés los conocimientos y casos de uso que el equipo de Avaya compartirá con la comunidad de Enterprise Connect este año", dijo Nigel Mansfield, líder estratégico del Centro de Contacto de Standard Focus.

"Las soluciones de Avaya nos ayudaron a crear un Centro de Contacto totalmente combinado, por lo que tanto los chatbots como los bots de voz se combinan. Es solo una nueva forma de pensar sobre cómo se responden los contactos. Es la arquitectura de Avaya Experience Platform la que nos permite pasar parámetros y conversaciones a través del motor de IA y nos permite tomar decisiones de una manera muy ordenada y clara. Con Avaya, nuestro tiempo de manejo de contactos se ha reducido en un 50 por ciento en los últimos tres años y la tasa de abandono, la mayoría de los meses está por debajo del uno por ciento, lo que resulta en una mejora del 50 por ciento en nuestra eficiencia a través de la reducción de costos".

Enterprise Connect es el lugar donde la comunidad de TI empresarial se reúne para intercambiar conocimientos, establecer contactos con colegas y expertos, y explorar nuevas tecnologías y estrategias para las comunicaciones, la colaboración y la experiencia del cliente. El patrocinio de Avaya de Enterprise Connect 2024 consolida su apoyo continuo a la conferencia como un valioso punto de contacto de la industria que impulsa conversaciones críticas de la industria a través de exhibiciones y sesiones de oradores.

Avaya recibirá a varios socios tecnológicos y clientes globales en Enterprise Connect este año, un testimonio del alcance y el impacto de su ecosistema, soluciones y visión corporativa innovadora. La presencia de Avaya en Enterprise Connect se produce en asociación con Microsoft Teams, Journey ID y Google CCAI.

Para registrarse para asistir, visite la página de registro de Enterprise Connect.

