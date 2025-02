Die Zukunft der Versicherung wird digital, datenbasiert, vorsorglich, kompakt und individuell sein[1]. Der Weg dorthin führt über digitale Workflows, eine optimierte Dunkelverarbeitung (Straight Through Processing, STP) sowie eine möglichst perfekte Kundenerfahrung (CX), denn die Kunden werden aufgrund von Apps und dem schnellen Vergleich über entsprechende Portale kritischer und anspruchsvoller.

Versicherungen müssen deshalb alle Möglichkeiten nutzen, um Workflows zu digitalisieren, dürfen dabei jedoch nicht die menschliche Intervention und persönliche Betreuung außer Acht lassen. Nur so erreichen sie die gewünschten KPIs in der Customer Experience (CX), die letztendlich zu einer hohen Retention Rate und einem möglichst großen Customer Lifetime Value (CLV) führen.

Wie Sie Mensch und Maschine zu einem optimalen Team formen, Prozessen damit beschleunigen und die Customer Experience nachhaltig verbessern, zeigen wir Ihnen in unserem Webcast „Workflowmanagement im Kundendialog – Next-Level-Automatisierung in der Versicherungsbranche“.