Avaya live – Unter dem Motto „Choose Your Journey“ zeigten wir auf der CCW 2024 in Berlin Innovationen für die vielen Stationen der Customer Journey. Mit Fokus auf Kunden, Mitarbeitende/Agenten und Supervisoren erlebten unsere Gäste alles, was das Contact Center heute und in Zukunft erfolgreich macht.

Schwerpunkte waren:

Kundenzufriedenheit: Omnichannel, intelligentes Routing, menschliche Interaktion mit KI-unterstützten Chatbots und die nahtlose Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ermöglichen neue Service-Levels im Kundendialog.

Qualität: Gut geschulte und motivierte Mitarbeitende bleiben der Schlüssel zum Erfolg. Exzellente Ausbildung und hervorragende Organisation legen die Grundlagen dafür. Was Sie dafür benötigen und welche Optionen sich für Ihr Contact Center anbieten, zeigen wir Ihnen aus Sicht der Mitarbeitenden.

Performance: Mit Daten und Fakten besser und effizienter werden. Unsere Contact Center Lösungen ermöglichen dies durch umfangreiches Reporting und KI-unterstützte Live-Analysen.

Sie hatten keine Zeit für eine Reise nach Berlin? Dann holen wir Sie per Video dazu. Erleben Sie unsere Lösungen in diesem Webcast direkt von der CCW 2024. Unsere Experten zeigen Ihnen, was heute im Contact Center möglich ist. Und ein bisschen Messe-Feeling gibt’s dazu.