Gelingt Ihre Journey und führt zu mehr Kundenzufriedenheit?

Sehr klar und präzise spricht Patrick Kern, Head of Customer Solution Architecture and Consulting, über die vielfältigen Herausforderungen, denen Unternehmen im Kundenkontakt gegenüberstehen. Diese Herausforderungen betreffen nicht nur die Kunden und Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen selbst in Bezug auf Prozesse und technische Ausstattung.

Durch die Erfüllung der Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern sowie durch die aktive Anpassung an wichtige technologische Entwicklungen kann ein Contact Center zu einem äußerst wirkungsvollen Instrument werden. Avaya verfügt über das erforderlich Know-how, die geeignete Plattform und die strategischen Partnerschaften, um Sie auf Ihrer individuellen Reise zu unterstützen.