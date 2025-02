Nichts ist für Ihr Unternehmen wichtiger als die Customer Experience (CX). Die Verlagerung Ihrer Customer Experience-Technologie in die Cloud hat sich zum Mainstream entwickelt. Die Vorteile in Bezug auf Skalierbarkeit, Funktionszugang, KI-Zugriff und Interoperabilität sind allgemein bekannt. Dennoch ist nicht alles so, wie es scheint. Es gibt immer noch einige Mythen, die die CX-Cloud-Migrationen in Geheimnisse hüllen.