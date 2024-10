Laut Aragon Research hat sich der ICC-Markt verändert, und mit dem Fokus auf Generative AI zur Unterstützung virtueller Mitarbeiter ist jetzt die Zeit gekommen, das Contact Center zu verändern. Während die digitale Zusammenarbeit weiter zunimmt, befinden sich die 15 wichtigsten Anbieter in diesem Bericht inmitten einiger der größten Veränderungen seit der Entstehung dieses Marktes vor 25 Jahren.

Aragon Research positionierte sich 2018 als Vorreiter in Sachen KI, als das Unternehmen das Konzept des Intelligent Contact Center (ICC) vorstellte, ein KI-gestütztes Contact Center mit schnelleren Interaktionen, tieferen Einblicken und nahtlosen Erfahrungen für Kunden und Kundenservice-Teams.

Spulen wir bis heute vor und KI hat Contact Center - und die Welt - im Sturm erobert. Aragon Research erklärt: "In den letzten 11 Monaten, mit dem Aufkommen von OpenAI ChatGPT und dem Wechsel zu großen Sprachmodellen, ist es klar, dass KI hier ist, um zu bleiben."