Zoom und Avaya kündigen neue strategische Partnerschaft an

Mit der KI-gesteuerten Plattform Zoom Workplace integriert Avaya eine führende Collaboration-Lösung für moderne Teamarbeit in die Communication & Collaboration Suite.

Düsseldorf – 27. März 2024 – Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience-Lösungen, ermöglicht zukünftig gemeinsam mit Zoom eine noch bessere Zusammenarbeit in Unternehmen. Mit Zoom Workplace führt Avaya eine KI-gesteuerte Collaboration-Plattform ein, die die mühelose Zusammenarbeit optimiert und Aspekte wie Meetings, Team-Chats, Besprechungsplanung, Whiteboards und mehr umfasst. Als Teil der Communication & Collaboration Suite von Avaya können Kunden so ihre Kommunikationsumgebungen und Workflows verwalten.

„Die Unternehmen von heute wollen von den neuesten KI-gestützten Innovationen profitieren, um sich zu differenzieren, ihr Geschäft zu beschleunigen und zu wachsen, während sie gleichzeitig neue Leistungsniveaus mit minimalen Auswirkungen auf die bestehenden Kernsysteme integrieren“, erklärt Alan Masarek, CEO von Avaya. „Durch die Partnerschaft mit Zoom können wir das Versprechen von ‚Innovation without disruption‘ für Avaya-Kunden einlösen und Unternehmen durch erstklassige Erlebnisse bei der virtuellen Zusammenarbeit innerhalb der Avaya-Plattform einen Mehrwert bieten.“

Verbesserte Zusammenarbeit mit Zoom und Avaya

Bestehende Avaya-Kunden können ihre Investitionen in Avaya-Lösungen und -Geräte beibehalten und gleichzeitig von Zoom Workplace profitieren. Das Nutzererlebnis bei der Zusammenarbeit wird verbessert durch:

Interoperabilität zwischen Plattformen und Geräten , sodass Nutzer in Zoom Workplace arbeiten und gleichzeitig ihre bestehenden Investitionen in die Lösungen der Communication & Collaboration Suite von Avaya (Avaya Aura und Avaya Enterprise Cloud) und in bestehende Anpassungen, Workflows oder Infrastrukturen schützen.

, sodass Nutzer in Zoom Workplace arbeiten und gleichzeitig ihre bestehenden Investitionen in die Lösungen der Communication & Collaboration Suite von Avaya (Avaya Aura und Avaya Enterprise Cloud) und in bestehende Anpassungen, Workflows oder Infrastrukturen schützen. Zugang zu Zoom AI Companion , dem generativen digitalen KI-Assistenten von Zoom.

, dem generativen digitalen KI-Assistenten von Zoom. Collaboration-Lösungen wie Zoom Team Chat, Zoom Scheduler, Zoom Whiteboard, flexible Räume und mehr.

„Zoom wurde entwickelt, um ein anspruchsvolles und dennoch einfach zu bedienendes Produkt anzubieten. Zoom wurde fortlaufend um Hunderte weiterer Produkte und Funktionen sowie um eine durchgängig integrierte generative KI erweitert. Dennoch ist die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Benutzererlebnisses immer noch der Kern dessen, was wir sind, und etwas, in das wir weiterhin stark investieren“, erläutert Eric S. Yuan, Gründer und CEO von Zoom. „Kunden und Partner wie Avaya setzen weiterhin auf Zoom, um ihre Kollaborationsanforderungen zu erfüllen, weil es so schnell innovativ ist und einfach funktioniert. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrung auch den Tausenden von Avaya-Kunden zu bieten, die von einer einfachen und dennoch leistungsstarken Art der Zusammenarbeit profitieren werden.“

Die neue integrierte Lösung wird für Avaya-Kunden weltweit in den kommenden Monaten verfügbar sein. Weitere Details über die gemeinsame Lösung werden im Laufe des Frühjahrs bekannt gegeben.

About Zoom

Zoom’s mission is to provide one platform that delivers limitless human connection. Zoom Workplace — the company’s AI-powered, open collaboration platform built for modern work — will streamline communications, increase employee engagement, optimize in-person time, improve productivity, and offer customer choice with third-party apps and integrations. Zoom Workplace, powered by Zoom AI Companion, will include collaboration solutions like meetings, team chat, phone, scheduler, whiteboard, spaces, Workvivo, and more. Together with Zoom Workplace, Zoom’s Business Services for sales, marketing, and customer care teams, including Zoom Contact Center, strengthen customer relationships throughout the customer lifecycle. Founded in 2011, Zoom is publicly traded (NASDAQ:ZM) and headquartered in San Jose, California. Get more info at zoom.com.