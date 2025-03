Avaya unterstützt Transcom Sprachbarrieren im Kundenservice durch KI-gestützte Echtzeit-Übersetzung zu überwinden

Dank der Echtzeit-Übersetzungslösung können Contact Center-Agenten von überall auf der Welt mit Kunden in über 100 Sprachen kommunizieren

Die Lösung integriert Echtzeit-Übersetzung und KI-Tools für Konversationen in einen Contact-Center-Kern der Avaya Experience Platform

Laut Transcom können Unternehmen ihre Betriebskosten durch den Einsatz von KI-gestützter Echtzeit-Übersetzung zwischen 25 und 65 Prozent senken, je nach Markt und Anwendungsfall

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate – 16. Oktober 2024 – Transcom, ein führender globaler Kundenservice-Anbieter, hat sich mit Avaya, einem weltweit führenden Anbieter von Customer Experience-Lösungen (CX), und der Sabio Group, einem auf CX-Transformationen spezialisierten Dienstleistungspartner, zusammengetan, um eine KI-gestützte Echtzeit-Übersetzungslösung zu entwickeln, die es Contact Center-Agenten an jedem Ort der Welt ermöglicht, mit Kunden in über 100 Sprachen zu kommunizieren.

Die Lösung, basierend auf der Avaya Experience Platform und integriert von Sabio, stellt einen bedeutenden Fortschritt für die BPO (Business Process Outsourcing)-Branche dar und ermöglicht es Transcom, Agenten ausschließlich auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und nicht ihrer Sprachkenntnisse einzustellen. Durch den Fokus auf die Qualifizierung der Arbeitskräfte wird eine neue Ebene der Skalierbarkeit geschaffen.

„In unserer Branche ist es manchmal schwierig, genügend Agenten einzustellen, um alle unsere globalen Märkte zu bedienen – oder zu kostspielig, um sie zu halten. Durch die Zusammenarbeit mit Avaya und Sabio können wir Agenten auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, unseren Kunden einen hochwertigen Kundenservice in jeder gewünschten Sprache zu bieten“, sagt Jakob Westgren, Senior VP - Head of IT Products and Partners, Transcom.

Die Lösung integriert Echtzeit-Übersetzung und KI-gestützte Dialogtools in das Kernsystem der Avaya Experience Platform für Contact Center. KI-Technologien für Spracherkennung und Sprachausgabe werden mit verschiedenen Übersetzungs-Engines und benutzerdefinierten Wörterbüchern kombiniert, um eine Echtzeit-Sprachübersetzung zu ermöglichen. So werden Sprachbarrieren zwischen Agenten und Kunden beseitigt.

„Die offenen APIs der Avaya Experience Platform ermöglichten uns die Integration des sogenannten Transcom Translation Frameworks. Das bedeutet, dass die Lösung nach der Bereitstellung nahtlos in die Kerngeschäfts-, Kundenerlebnis- und betrieblichen Qualitätssicherungsprozesse integriert ist. Diese Technologieintegration mit einem so offensichtlichen realen Ergebnis ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal“, so Westgren.

Laut Transcoms Schätzungen senkt die Lösung außerdem die Betriebskosten für Unternehmen, die mit vielen Sprachen konfrontiert sind: „Wir gehen davon aus, dass wir mit der Echtzeit-Sprachübersetzung die Kosten für diese Art von Kunden zwischen 25 bis 65 Prozent senken können, je nach Anwendungsfall und Markt“, so Westgren.

Cameron Thomson, Group Vice President, EMEA, Avaya, sagte: „Dies ist eine spannende Lösung, die die Leistungsfähigkeit von KI und offenen Plattform-APIs nutzt, um Sprachbarrieren zwischen Agenten und Kunden zu beseitigen. Damit markiert sie einen Wendepunkt in der BPO-Branche und wir sind stolz darauf, diesen Wandel zu unterstützen.“

Rob Scutchings, Chief Technology Officer bei Sabio, fügte hinzu: „Diese marktführende Lösung ist ein Beispiel für die transformative Kraft der KI. Durch die Integration modernster Sprachtranskriptions- und Echtzeit-Sprachübersetzungsfunktionen in die robuste Plattform von Avaya überwinden wir nicht nur Sprachbarrieren - wir definieren die Möglichkeiten des globalen Kundenservice neu. Unsere Expertise in der CX-Transformation, kombiniert mit der Branchenführerschaft von Transcom und der fortschrittlichen Plattform von Avaya, schafft eine starke Synergie, die die Grenzen dessen, was im Kundenservice möglich ist, weiter verschieben wird.“

Sollten Sie vor Ort sein, finden Sie Avaya in der Zabeel Hall im Dubai World Trade Centre vom 14. bis 18. Oktober 2024. Hier können Sie die von Transcom eingesetzte Lösung im Detail anschauen.

Mehr Details zur Lösung und wie diese echten Mehrwert für Unternehmen schafft erfahren Sie im Webinar “KI revolutioniert das Kundenerlebnis: Echtzeit-Übersetzung in Aktion bei Transcom” am 22. Oktober 2024, 14.30 Uhr. Hier geht’s direkt zur kostenfreien Anmeldung.