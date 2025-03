Avaya stärkt in Deutschland die Kundenbetreuung

Transformation der Organisation erreicht mit Übertragung ausgewählter Kundenverträge an bewährte Partner neuen Meilenstein

Fokus in der Kundenbetreuung für das optimale Kundenerlebnis

Zusammenarbeit zwischen Avaya und Kunden zur passgenauen Entwicklung innovativer Schwerpunktthemen der Zukunft

Düsseldorf – 10. Juli 2024 – Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience-Lösungen, hat in Deutschland ausgewählte Kundenverträge an Geschäftspartner übergeben, die schon zuvor eng in deren Betreuung eingebunden waren. Die erfolgreiche Übertragung erfolgte zum 1. Juli 2024. Damit schafft Avaya eine deutlich gestärkte Kundenbetreuung, um mit dem vollen Potenzial der internationalen Organisation und der globalen technischen Aufstellung zukünftig gemeinsam mit den Kunden passgenaue Angebote, Lösungen und Services zu entwickeln. Durch die Vereinheitlichung des globalen Technologie-Backbones und Tech-Stacks werden die Leistungen für Kunden noch attraktiver. Avaya investiert signifikant in das innovative, cloudbasierte Kommunikationsportfolio, einschließlich der Avaya Experience Plattform, um das das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Die Partnerunternehmen, die nun die Gesamtverantwortung für ausgewählte Kundenverträge übernehmen, haben bereits jahrelang als Kooperationspartner von Avaya ihre Expertise eingebracht und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung bewiesen. Auf Basis dieser Erfahrung hat Avaya die Unternehmen bewusst angesprochen, da diese Partner die hohe Qualität der Service- und Dienstleistungen gewährleisten werden, die Avaya-Kunden erwarten.

„Kundennähe, Effizienz, gemeinsame Entwicklung innovativer Themen für ein Höchstmaß an Passgenauigkeit zwischen Angebot und Nachfrage – das sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft“, sagt Ralf Hohaus, Head of Channel bei Avaya in Deutschland. „Mit der Fokussierung haben wir einen wichtigen Meilenstein unserer Transformation geschafft und können uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren: die Entwicklung von Kommunikationslösungen, die unseren Kunden das beste Erlebnis bieten. Dadurch werden wir unter anderem unsere Customer Experience-Angebote deutlich verbessern und unsere Produkt-Roadmaps langfristig stärken.“