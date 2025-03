Avaya richtet Lösungsportfolio an Strategie „Innovation without Disruption" aus

Abstimmung mit der strategischen Ausrichtung: Avaya Experience Platform treibt Kundenerlebnisse und Mitarbeitererfahrungen voran und fördert das Geschäftswachstum.

Avaya richtet Unified Communication Portfolio neu aus und kündigt die Communication and Collaboration Suite an.

Düsseldorf – 3. April 2024 – Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience-Lösungen, erweitert seine Avaya Experience Platform™ und bietet nun eine einheitliche Plattform, die jegliche Avaya-Lösungen für das Kundenerlebnis (CX) umfasst. Der Schritt steht im Einklang mit der globalen Ausrichtung, Kunden Innovationen mit nur minimalen Auswirkungen auf die bestehenden Kernsysteme zu ermöglichen, positive Erlebnisse für Kunden und Mitarbeitende zu liefern und messbares Geschäftswachstum zu erzielen.

Ergänzt wird das Portfolio um die Avaya Communication and Collaboration Suite. Die integrierten Lösungen bieten Kunden nahtlose Kommunikations- und Kollaborationserlebnisse, bei denen sie sich mit Menschen und Tools verbinden können - alles an einem Ort: Meetings, Anrufe, Chat, Dateiupload oder Aufgabenverwaltung. Avaya zeigt Kunden damit Möglichkeiten, auf das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen zu wählen - ob aus der Public Cloud, Private Cloud oder On-Prem.

Avaya Experience Platform

Avayas Kunden verlassen sich auf die Avaya Experience Platform (AXP). Sie ermöglicht verschiedenen Teams, das Kundenerlebnis, das Mitarbeitererlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern, indem sie CX-Fähigkeiten von einer einzigen Plattform aus liefert, unabhängig davon, ob sie On-Prem, Private Cloud oder Public Cloud bereitgestellt wird.

Eine angepasste Namensarchitektur sorgt ab sofort dafür, dass die Auswahl der gewünschten Angebote vereinfacht wird:

Avaya Experience Platform™ (AXP) On-Prem (ehemals Avaya Call Center Elite)

Avaya Experience Platform™ (AXP) Private Cloud (ehemals Avaya Enterprise Cloud)

Avaya Experience Platform™ (AXP) Public Cloud (ehemals Avaya Experience Platform CCaaS)

Diese KI-gestützten Lösungen optimieren die Integration mit Cloud-Diensten und erleichtern zukünftige Innovationen wie Fortschritte bei digitalen Kanälen, Self-Service, unterstütztem Service, Mitarbeiterengagement, vernetzte Mitarbeiterinitiativen, proaktive Kundenbetreuung sowie Orchestrierung der Customer Journey.

Avaya setzt auf eine Softwarearchitektur, dank der Kunden neue Funktionen schrittweise in ihre bestehende Infrastruktur integrieren können und so disruptive „Rip-and-Replace“-Ansätze, die zu Umsatz- und Leistungseinbußen führen können, vermeiden.

„Wir werden allen Kunden eine Plattform über das neu integrierte Avaya Experience Platform-Portfolio liefern, das unsere Strategie 'Innovation without disruption' unterstreicht", sagte Soren Abilgaard, EVP und CTO, Avaya. „Die Neuausrichtung unserer Lösungen unter der Avaya Experience Platform unterstützt unseren Fokus auf die CX-Innovationsstrategie, bei der die Kunden ihren eigenen Weg in die Cloud wählen können, um die Verbesserungen hinzuzufügen, die ihren Bedürfnissen entsprechen."

Avaya Communication and Collaboration Suite

„Unsere Strategie 'Innovation without disruption' kommt bei unseren Kunden weiterhin sehr gut an", sagt Alan Masarek, CEO von Avaya. „Wir haben ihre Bedürfnisse genau im Blick und basierend darauf unsere Avaya Communication and Collaboration Suite entwickelt. So bieten wir unseren Kunden die Flexibilität und Agilität, die sie benötigen, um die sich ständig ändernden Anforderungen ihrer Mitarbeitenden zu erfüllen.“

In der Avaya Communication and Collaboration Suite können Kunden ihren individuellen Weg gehen:

On-Prem: Mit Avaya Aura und Avaya IP Office werden zuverlässige, sichere und skalierbare Unified-Communications-Lösungen geboten, die komplett vor Ort implementiert und verwaltet werden.

Private Cloud: Die Avaya Enterprise Cloud läuft auf Microsoft Azure und sorgt somit für mehr Sicherheit und Effizienz im Geschäftsbetrieb.

Public Cloud: Die exklusive UCaaS-Lösung Avaya Cloud Office by RingCentral vereinfacht die Mitarbeitererfahrung in Unternehmen jeder Größe und zeichnet sich durch einfache Anwendung und Benutzerfreundlichkeit aus.

Dank der Einführung der Avaya Communication and Collaboration Suite können Avaya-Kunden führende Collaboration-Plattformen integrieren. Durch neue Technologien, wie z.B. die Verbesserung der Teamkonnektivität und die Einbindung von KI für effizientere Abläufe, können Unternehmen innovative Lösungen anbieten, ohne die bereits vorhandene Infrastruktur zu stören.

Im Rahmen der Avaya Collaboration Platform Integration kündigte Avaya außerdem eine Partnerschaft mit der neuen KI-gestützten Collaboration-Plattform von Zoom, Zoom Workplace, an.

„Die Vorstellung der Avaya Communication and Collaboration Suite markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne und kombiniert marktführende Lösungen von Avaya und seinen strategischen Partnern, die das Versprechen von Innovation ohne Auswirkung auf bestehende Systeme einlösen", so Zeus Kerravala, Gründer und Principal Analyst bei ZK Research. „In einer Zeit, in der Mitarbeitende jeden Tag viele Stunden mit Videoanrufen verbringen, die oft über mehrere Collaboration-Lösungen laufen, ist die Avaya Communication and Collaboration Suite ein Leuchtturm für Integration und Effizienz. Durch die Bündelung der UC-Angebote in einer einzigen Suite geht Avaya nicht nur auf die sich entwickelnden Anforderungen der Kunden und ihrer Mitarbeiter ein, sondern bietet auch eine einzigartige Lösung, die den komplexen digitalen Arbeitsbereich vereinfacht. Diese Konsolidierung wird die Art und Weise, wie Unternehmen die Zusammenarbeit fördern, neu definieren, indem sie eine nahtlose Interaktion über verschiedene Collaboration-Lösungen hinweg sicherstellt und die Produktivität am virtuellen Arbeitsplatz steigert."