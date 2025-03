7WERK wird neuer Master Agent bei Avaya

Gemeinsam ebnen die beiden Unternehmen den individuellen Weg in die Cloud und konzentrieren sich dabei voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kund:innen

Frankfurt – 4. Juli 2023 – Avaya begrüßt 7WERK als neuen Master Agent im Partnernetzwerk. Der Distributor ist spezialisiert auf Cloud-UC- und Contact Center-Lösungen und vermarktet ab sofort die Lösungen Avaya Cloud Office® by RingCentral und Avaya Experience Platform in der gesamten DACH-Region.

Von links nach rechts: Fadi Moubarak, Fabian Boom, Dennis Schick, Dirk Rehse, Roberto Schmidl

„Wir freuen uns sehr, mit 7WERK einen starken Partner und Experten für den Vertrieb von Cloudlösungen an unserer Seite zu haben, der ebenfalls motiviert ist, die Partnerlandschaft auszubauen“, freut sich Dennis Schick, Channel Account Manager – Cloud bei Avaya Deutschland. „Während des Partner Forums in Bremerhaven konnten wir die Zusammenarbeit bekanntgeben und 7WERK offiziell begrüßen. Von der Kooperation profitiert nicht nur Avaya, sondern alle Partner, die auf die Cloudmigration setzen und nun ein noch stärkeres Engagement erwarten dürfen.“ 7WERK unterstützt neue Partner im zielgerichteten Marketing und gibt den Sales-Teams hilfreiche Tipps und Strategien an die Hand, um das Geschäft voranzutreiben.

„Avaya ist uns als renommiertes Unternehmen schon lange bekannt und die beiden Lösungen Avaya Experience Platform und Avaya Cloud Office überzeugen von Anfang bis Ende“, so Fabian Boom, CSO bei 7WERK. „7WERK ist eine reine Cloud-PBX-Distribution und zu 100 Prozent auf die gravierenden Vorteile von Cloud-Lösungen in Bezug auf Sicherheit und Flexibilität fokussiert. Unser Anspruch ist es, Avaya bei der Kundenakquise zu helfen, Unternehmen hinsichtlich der Lösungen und Vertrieb zu schulen und dabei vor allem auch kleine Unternehmen auf ihrer Reise abzuholen.“

Die meisten Unternehmen befinden sich bereits in ihrer Transformation in die Cloud. 7WERK und Avaya unterstützen sie dabei, in ihrem Tempo und entsprechend der individuellen Geschäftsanforderungen in die Cloud umzusteigen – ob über die vor-Ort-Infrastruktur, hybrid oder vollumfänglich.

7WERK hält zudem eine Zertifizierung, um Avayas Produkte bei Bestands- oder Neukunden zu implementieren:

Die Avaya Experience Platform ist Avayas CCaaS-Lösung und verbindet alle digitalen Touchpoints von E-Mail über Chat bis hin zu Social Media miteinander. Der Einsatz einer Künstlichen Intelligenz (KI) ermöglicht es Agents zudem, Kundenbedürfnisse vorauszusagen und dem Kundenstamm proaktiv passende Informationen oder Interaktionsmöglichkeiten vorzuschlagen.

Die Lösung Avaya Cloud Office® by RingCentral vereint Anrufe, Chats, Meetings und Zusammenarbeit bequem in einer App und ermöglicht Dateifreigaben oder Aufgabenmanagement. Das gibt Anwender:innen mehr Flexibilität, vor allem für das Arbeiten von Zuhause oder unterwegs. Dank offener Schnittstellen werden jegliche anderen Anwendungen problemlos in die Lösung integriert.

Mit der offiziellen Begrüßung auf dem Avaya Partner Forum am 13. und 14. Juni 2023 startet 7WERK nun in der gesamten DACH-Region damit, bestehende und potenzielle Partner für das Thema PBX zu sensibilisieren und zu schulen. Damit das Gelernte direkt angewendet werden kann, geht 7WERK den „Training-on-the-job“-Weg. So wird direkt ersichtlich, wo bei den Trainingsinhalten eventuell nachjustiert werden kann, welche Bereiche noch nicht ganz klar sind – und welche Ergebnisse für das Unternehmen direkt erzielt werden können.

Über 7WERK

7Werk ist die erste reine Distribution für Cloud-UC- und Contact Center-Lösungen in Deutschland. Unser hoch qualifiziertes Team aus Produktmanagern, Beratern und Customer Care Spezialisten schult, berät und unterstützt unsere Partner aus der IT- und TK-Welt bei allen Kundenprojekten live vor Ort beim Kunden oder online in gemeinsamen Terminen.

Mit Hilfe unserer eigenentwickelten Softwarelösungen für die Bedarfsermittlung, Produktauswahl und Kalkulation vergleichen wir in jedem Projekt die möglichen Produkte und Lösungen der wichtigsten Anbieter, veranschaulichen Nutzenvorteile für unsere Partner und deren Kunden und erzeugen Kostentransparenz.

Unsere Partner bauen schnell, ohne Hürden und mit umfassender Unterstützung Wissen auf oder erweitern schon vorhandene Kenntnisse und Produktpaletten. So überzeugen und gewinnen sie zufriedene Kunden und steigern ihren Erfolg.