Zusammen stark für beste Cloud-Office-Dienste – Avaya und Municall kooperieren

Frankfurt, 18. Januar 2022 – Avaya und die Municall GmbH vermarkten zukünftig gemeinsam die UCaaS (Unified communications as a service)-Lösung Avaya Cloud Office™ by RingCentral®. Dabei tritt Municall als Master Agent auf und schnürt ein umfangreiches Vermarktungspaket für Partner.

Avaya Cloud Office™ hat einen herausragenden Funktionsumfang. Die Kommunikation kann auf die Arbeitsweise des jeweiligen Unternehmens angepasst und vereinfacht werden: Anrufe, Chats, Meetings und Zusammenarbeit verlaufen bequem und einfach zentral in einer App. Dateifreigaben, Aufgabenmanagement und virtuelle Teamräume unterstützen einen einwandfreien Workflow. Durch eine mögliche Integration von mehr als 200 Geschäftsanwendungen wie z.B. Google Drive, Office 365 und Salesforce ist eine einheitliche, cloudbasierte Unternehmenskommunikation individuell gestaltbar und kann auf die Bedürfnisse des Unternehmens eingehen. Avaya Cloud Office™ bietet Mitarbeitenden alle gewünschten Funktionen und Optionen in einer Anwendung – jederzeit abrufbar von jedem Ort aus.

Mit einem umfangreichen Update im Jahr 2021 wurden zahlreiche Bereiche der Nutzererfahrung zusätzlich verbessert. Die Migration in die Cloud, die Zusammenarbeit per Video, sowie Erweiterungsoptionen für eine globale Zusammenarbeit wurden optimiert. Außerdem können sich Anwender:innen mit neuen USB-Geräten für Videokonferenzen und erweiterten Videofunktionen über jedes Gerät und jede Arbeitsumgebung hinweg miteinander verbinden.

„Unsere Public-Cloud-Lösung Avaya Cloud Office ermöglicht eine nahtlose und intuitive Kommunikation, die die Anforderungen unserer Kund:innen optimal erfüllt. Wir bringen das Büroerlebnis einfach an jeden beliebigen Arbeitsplatz auf der Welt. Genau das ist der große Mehrwert unserer Lösungen“, erklärt Roberto Schmidl, Managing Director GSMB & VP Services Sales International bei Avaya. „Mit Municall haben wir einen weiteren starken Vertriebspartner an der Seite, der zukünftig unsere Lösungen vertreiben wird und so unseren Kundenstamm sukzessive weiter wachsen lässt.“

„Die flexible neue Arbeitswelt bietet Unternehmen und Mitarbeitenden viele Chancen – wenn die richtigen Technologien und Methoden vorhanden sind. Wir freuen uns daher, gemeinsam mit Municall vielen weiteren Kund:innen die Möglichkeiten von Avaya Cloud Office zu zeigen und sie zu begeistern“, ergänzt Barbara Caspers-Zarini, Managing Director Enterprise Business für Avaya in Deutschland.

Demo-Lizenzen, ein umfangreicher Support, sowie hilfreiche Webinare und Schulungen sollen den Vermarktungsstart für die Vertriebspartner der Municall so einfach wie möglich gestalten.

„Wir freuen uns sehr darüber, nun Avaya Cloud Office powered by Ringcentral im Sortiment zu haben. Diese starke Marke wird unser Cloud-Business weiter vorantreiben und unseren Vertriebspartnern die Akquise erleichtern“, so Robert Egartner, Geschäftsführer municall new communication GmbH. „Das komplette Vermarktungspaket inklusive der Provisionen ist für unsere Partner höchst attraktiv!“

Von links nach rechts: Roberto Schmidl, Managing Director GSMB & VP Services Sales International bei Avaya; Robert Egartner, Geschäftsführer municall new communication GmbH; Christof Legat, Sales Leader Midmarket Cloud Germany bei Avaya. Nicht im Bild: Barbara Caspers-Zarini, Managing Director Enterprise Business bei Avaya.

Avaya Cloud Office™ by RingCentral® ist in 13 Ländern verfügbar und ermöglicht es Organisationen aller Art, ihre Mitarbeiterkommunikation zu digitalisieren. Avaya Cloud Office wurde kürzlich mit einem MeritStar von Metrigy ausgezeichnet und belegte unter allen Anbietern den zweiten Platz in Bezug auf die positive Kundenzufriedenheit.