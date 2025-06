Wahrscheinlich fragen Sie sich, wie so viele andere auch, wie Sie Ihre Kunden an sich binden sowie gleichzeitig Markentreue aufbauen und Ihren Gewinn steigern können. Die Antwort? Ein hervorragender Kundenservice. Das Hinzufügen von cloudbasierten, hochmodernen Funktionen im Contact Center hat sich als leistungsstarker Vorteil zur Umgestaltung des Kundenservices erwiesen. Sie können Ihren Kunden durch digitale Kanäle, KI-gestützte Vorhersagen, flexible Skalierung und vieles mehr einen intelligenteren Service bieten. Laut IDC planen 64 % der Unternehmen weltweit, in den nächsten 12 bis 24 Monaten in cloudbasierte Contact Center-Technologien zu investieren oder diese zu evaluieren. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was die Nachfrage nach Cloud im Contact Center antreibt.

Cloud-Vorteile, die Sie sofort nutzen können

Contact Center-Funktionen aus der Cloud bieten einzigartige betriebliche Vorteile:

Cloud-Funktionen ermöglichen eine Omnichannel-Umgebung, in der Sie eine nahtlose Customer Experience über alle Kanäle hinweg bieten können. Über die traditionelle Sprachkommunikation hinaus können Sie digitale Kanäle wie Chat, E-Mail und soziale Medien hinzufügen, um Kunden die Möglichkeit zu geben, auf die von ihnen bevorzugte Weise mit Ihnen zu interagieren, und so eine persönlichere Customer Experience zu schaffen.

Verbessern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter durch integrierte Funktionen zur Personaloptimierung. Nutzen Sie diese Funktionen und profitieren Sie von Sprachaufzeichnung, Bildschirmaufzeichnung, automatisiertem Qualitätsmanagement, Triggern für die Einhaltung von Richtlinien, Prognosen und Terminplanung und vielem mehr.

Da bei einer Cloud-Bereitstellung nur wenig oder gar keine physische Infrastruktur erforderlich ist, bietet Ihnen eine Contact Center-Lösung in der Cloud die Flexibilität, Ihren Betrieb nach Bedarf zu skalieren. Fügen Sie Mitarbeitende hinzu oder entfernen Sie sie, und passen Sie Ihre Kapazität je nach Bedarf an, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Personalstärke haben, um die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen.

Sie sind noch nicht bereit für einen vollständigen Wechsel in die Cloud? Fügen Sie im Rahmen Ihrer Journey zur digitalen Transformation Cloud-Funktionen zu Ihrer bestehenden Infrastruktur hinzu, anstatt ganz von vorne anzufangen. Profitieren Sie sofort von den Vorteilen einer Omnichannel-Umgebung und der Optimierung Ihres Personals.

KI: Der Schlüssel zu intelligentem Kundenservice

Künstliche Intelligenz ist in diesem Jahr ein heißes Thema, und Unternehmen legen Wert darauf, sie in ihrer eigenen technologischen Umgebung zu nutzen. Laut einer Studie von IDC gaben 40 % der Unternehmen weltweit an, dass die Integration von KI und maschinellem Lernen ein Muss für Cloud Contact Center-Implementierungen auf Unternehmensebene ist. Im Kontext eines Contact Centers kann KI dazu beitragen, die Kundenkenntnisse und -beziehungen zu vertiefen. So kann beispielsweise die Emotion in der Stimme eines Kunden erkannt werden, und Agenten werden auf Kunden aufmerksam gemacht, die besondere Aufmerksamkeit oder ein offenes Ohr benötigen.

Durch intelligenten Kundenservice können Unternehmen die Kundenbindung stärken, die Kundenzufriedenheit erhöhen und ihre Unternehmensreputation verbessern. Und Unternehmen können Mitarbeitende mit den Tools und Fähigkeiten ausstatten, die sie benötigen, um Wartezeiten zu verkürzen, ihre Reaktionszeiten zu verbessern und effizienter zu arbeiten, was zu einer besseren Customer Experience führt. Dies ist ein Kreislauf, der die Beziehung stärkt und zu einem Wettbewerbsvorteil werden kann.

Cloudbasierte Funktionen im Contact Center dienen als leistungsstarke Tools, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen. Durch den Einsatz von KI, das Hinzufügen digitaler Kanäle und die Verwendung cloudbasierter Lösungen können Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeitenden verbessern und eine persönlichere Customer Experience bieten. Erfahren Sie mehr über die vielen Vorteile intelligenter cloudbasierter Funktionen für das Contact Center in dieser von Avaya gesponserten Infografik von IDC.