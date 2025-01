Was sind „Unified Communications as a Service“ (UCaaS)?

Cloud-Kommunikation (UCaaS) zu verstehen, ist einfacher, als es scheint — tatsächlich verwenden Sie diese wahrscheinlich bereits heute. Wenn Sie mit einem Agenten chatten, Ihre Kollegen per Videoanruf oder Ihre Freunde von FaceTime anrufen — das alles ist Cloud-Kommunikation. Selbst das Öffnen einer App zur Erstellung einer einfachen Videonachricht ist UCaaS oder Unified Communications as a Service.

Cloud-Office-Lösungen

Unternehmen nutzen UCaaS, um ihre Kommunikationsoptionen zu erweitern, die über einfache Sprachfunktionen in Chats/Nachrichten sowie Videokonferenzen hinausgehen. Darüber hinaus kann es Ihre Kommunikation vereinfachen. Beispielsweise kann ein Mitarbeiter eine Nummer für Sprache, SMS und Fax haben, und diese Nummer wird über alle seine Geräte übertragen, unabhängig davon, ob es sich dabei um Schreibtischtelefone, Mobiltelefone oder Laptops handelt. Aber es geht nicht nur um Mitarbeiter. Sie können UCaaS auch zum Nutzen Ihrer Kunden einsetzen. Für Kunden kann UCaaS eine verbesserte Erreichbarkeit der Agenten, zusätzlichen Support für externe Agenten und Mitarbeiter und eine All-in-one-Lösung bedeuten, die eine ganzheitliche Kundenerfahrung schafft und ihnen das Gefühl vermittelt, geschätzt zu werden.

Funktionen, Komponenten und Funktionen: Was ist Virtual Office Software?

Für einige Unternehmen ist die Einheitslösung am besten, wenn es um Cloud Unified Communications geht. Für andere eher weniger. Lassen Sie uns untersuchen, wie die Verwendung cloudbasierter Bürokommunikation Unternehmen helfen kann, effizienter zu werden, indem sie bereits vorhandene oder einfach zu implementierende Funktionen nutzt.

Meetings und Video-Konferenzschaltungen

Mit einer UCaaS-Lösung werden Meetings und Video-Konferenzschaltungen schnell und effizient durchgeführt. Und anstatt unschlüssige Ergebnisse zu erzielen, können Sie Aufgaben zuweisen und verfolgen, Dokumente teilen und das Team mit fortlaufendem Messaging außerhalb des Meetings voranbringen. Keine Zeitverschwendung mehr! Meetings werden zu Problemlösungs-Sitzungen.

Avaya Spaces unterstützt beispielsweise Meetings von überall auf der Welt. Benutzerfreundliche Konferenzschaltungen und Messaging ermöglichen es Mitarbeitern, über Zeitzonen und Standorte hinweg zu arbeiten, um die Produktivität zu maximieren. Für große Meetings kann diese „App für die Zusammenarbeit“ mehr als 1.000 Teilnehmer bedienen und gleichzeitig erstklassige Sicherheitsfunktionen bieten.

Avaya Spaces ® bedeutet Video-Konferenzschaltung und mehr für eine Welt, in der man überall arbeiten kann.

Messaging

Manchmal brauchen Sie nur eine kurze Nachricht an jemanden zu senden, um eine Frage zu stellen oder um Feedback einzuholen, eine Entscheidung zu klären oder um auf dem Laufenden zu bleiben, woran die Teammitglieder arbeiten. Avaya integriert Messaging in seine bestehenden Lösungen für Unternehmen, die den nächsten Schritt unternehmen müssen, um in Verbindung zu bleiben. Und das Beste daran? Alles ist in der Cloud, sodass es einfach ist, auf den Systemen und Prozessen aufzubauen, die bereits in Ihrem Unternehmen funktionieren.

Cloud-Telefonanlagen

Sie haben vielleicht schon von UCaaS als Cloud-Telefonsystem gehört, aber UCaaS bedeutet noch viel mehr. Es ist nicht nur eine herkömmliche Telefonanlage, sondern ein integriertes Paket, das alle Sprachfunktionen enthält, auf die Sie sich verlassen können, einschließlich Netzwerkzugriff und sehr attraktive Fern- oder 1-800-Services. Das bedeutet eine einzige Rechnung für alle Ihre Anforderungen. Darüber hinaus profitieren Sie von den Vorteilen einer radikal vereinfachten Administrationsschnittstelle, berührungsloser Software und Sicherheitsupdates, regelmäßigen neuen Funktionen und der Möglichkeit, im ganzen Land oder rund um den Globus zu skalieren, wenn und wann immer Sie es benötigen, ohne zusätzlichen Kapazitätenzukauf. Sie können genau so wachsen, wie es erforderlich ist. Und wenn Sie den anderen Anwendungen, die Sie jeden Tag verwenden, Kommunikation hinzufügen möchten, ist das ein Kinderspiel. Mit Avaya Cloud Office können Sie beispielsweise Unified Communications zu über 180 Geschäftsanwendungen von Drittanbietern wie Office 365, Salesforce oder Google hinzufügen.

Avaya Cloud Office ® ist ein Cloud-Telefonsystem, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst.

Vorteile von UCaaS

Inzwischen können Sie die Vorteile einer UCaaS-Lösung für Ihr Unternehmen sehen. Sie wissen, wie es sich nahtlos in Ihre anderen Apps integriert. Sie verstehen, dass es eine „All-in-one-Lösung“ für Ihr Unternehmen bietet, und Sie erkennen, dass es die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern und Kunden erleichtert. Ähnlich wie die Möglichkeiten sind die Vorteile von UCaaS nahezu grenzenlos. Sehen wir uns einige andere Vorteile etwas genauer an.

Unterstützt das Arbeiten von überall

Fernarbeit wird uns langfristig erhalten bleiben — warum auch nicht? Unternehmen müssen ihre Gemeinkosten ständig berücksichtigen, und wenn Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, verringert dies die Kosten. Über 80 % der Unternehmen geben an, dass sie planen, ihre Mitarbeiter auch nach der Pandemie aus der Ferne arbeiten zu lassen ( Gartner ).

UCaaS ist das Rückgrat jedes mitarbeiterorientierten Kommunikationssystems. Mit UCaaS können Mitarbeiter von einem einheitlichen Arbeitsplatz profitieren, an dem sie effektiv und effizient kommunizieren können. Sie müssen nicht ins Büro kommen, wenn Sie das Büro bereits vor Ort haben.

Eine Lösung, eine Benutzeroberfläche

Mit UCaaS erhalten Sie eine einzige, einfache Lösung (anstatt über unterschiedliche Anwendungen von mehreren Anbietern und Systemen zu verfügen), die alle oben genannten Modalitäten erfasst. Diese Modalitäten arbeiten zusammen und sind integriert, wodurch UCaaS intuitiv zu bedienen ist. Und bei Avaya fügen wir ständig neue Funktionen hinzu und bieten Ihnen einen Mehrwert — Sie erhalten regelmäßig neue Funktionen, durch die Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

Kosteneffizient

Wir verstehen, dass es bei der Kommunikation keine Einheitsgröße gibt. Aus diesem Grund bietet Avaya eine Vielzahl von Optionen für alle Ihre Geschäftsanforderungen, mit der Möglichkeit, genau auf Ihre Anforderungen zu skalieren. Unser UCaaS-Preismodell basiert auf abgestuften Services und der Anzahl der Benutzer, um eine kostengünstige Lösung bereitzustellen.

Entfernen von Gemeinkosten aus der IT

Wenn Sie uns erlauben, Ihre Lösung bereitzustellen, benötigen Sie keine Ressourcen mehr mit detaillierten Kommunikationskenntnissen, um Ihr Unternehmen zu unterstützen. Updates, einschließlich Sicherheitsfunktionen und aller Patches, die durchgeführt werden müssen, finden automatisch statt. Ihre knappen IT-Ressourcen können sich auf die Aufgaben mit hoher Priorität konzentrieren, die Ihrem Unternehmen helfen werden, zu wachsen und noch erfolgreicher zu werden.

So wählen Sie einen UCaaS-Anbieter

Die Wahl Ihres UCaaS-Anbieters ist möglicherweise die wichtigste Entscheidung, die Sie treffen. Wir sind natürlich nicht ganz unvoreingenommen, aber lassen Sie uns ein paar Vorschläge machen, die für Sie sinnvoll sein könnten:

Die Umsetzung ist entscheidend. Suchen Sie nach einem Anbieter, der Ihren Weg zur Cloud mit einer erstklassigen Serviceorganisation ebnen kann.

Die Welt verändert sich und Ihr Unternehmen auch. Finden Sie einen Anbieter, der weiter wachsen kann und Ihre Mitarbeiter- und Kundenkontaktlösungen den zukünftigen Anforderungen annähert.

Zuverlässigkeit ist wichtig, und die Verfügbarkeit zu den Arbeitszeiten gilt als Standard. Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben.

Der Umstieg auf die Cloud sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Fähigkeiten auszubauen und nicht zu verringern. Stellen Sie sicher, dass Sie in die Cloud migrieren, ohne auf die Funktionen zu verzichten, die Sie heute verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Lösung intuitiv ist. Bitten Sie um eine Demo. Ist es einfach, auf die Funktionen zuzugreifen, die Sie benötigen? Wird jeder, unabhängig vom Arbeitsstil, diese verwenden wollen? Einfach ist gleichbedeutend mit Erfolg.

Wie Avaya helfen kann

Der beispiellose Wandel bei der Art und Weise, wie wir alle Geschäfte tätigen, hat mehr cloudfreundliche Möglichkeiten geschaffen als je zuvor. In der heutigen Umgebung benötigen Ihre Mitarbeiter eine UCaaS-Kommunikationslösung, um produktiv und engagiert zu bleiben.

Als führendes Unternehmen für vereinheitlichte Kommunikation und Zusammenarbeit (Aragon Research) kann Avaya Ihnen helfen. Ganz gleich, ob es darum geht, produktive Arbeit standortübergreifend in Echtzeit zu erbringen, die Erreichbarkeit zu verbessern und bessere Entscheidungen zu treffen oder Ihre Kunden zu begeistern – Avaya UCaaS kann Ihr gutes Geschäftsergebnis noch verbessern.