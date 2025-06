Wir alle kennen die Vorteile der Cloud-Technologie - bessere Agilität, Skalierbarkeit, Mobilität -, aber es gibt auch enorme Vorteile durch die Einbeziehung von KI-Funktionen, die Unternehmen in Betracht ziehen sollten, insbesondere für Anrufe, Meetings und Zusammenarbeit. KI-Funktionen bieten einzigartige, produktivitätssteigernde Vorteile, die die Arbeitsweise verbessern, insbesondere in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit. Ihre derzeitige Unternehmenskommunikation ist vielleicht ganz gut so, wie sie ist. Wenn Sie jedoch Ihre Mitarbeiter fragen, werden diese möglicherweise eine andere Meinung vertreten.

Unternehmen können ihre On-Premises Systeme nutzen und zusätzlich von den Vorteilen der Kommunikationsfunktionen in der Cloud durch Einsatz hybrider Konfigurationen profitieren. Ein Beispiel dafür ist, dass ein On-Prem System Audio- und Videodaten über eine in der Cloud gehostete Technologie für die Medienverarbeitung in Echtzeit weiterleitet, diese mittels KI anreichert, und diese Daten dann wieder an das On-PremSystem zurückleitet. Avaya macht dies mit seiner Media Processing Core (MPC) Technologie.

Im Folgenden finden Sie einige KI-Funktionen, die Ihre Teams dabei unterstützen können, bessere Ergebnisse mit einer besseren User Experience zu erzielen.

KI-basierte Entfernung von Hintergrundgeräuschen

Die Arbeit muss dort stattfinden, wo wir und unsere Kunden gerade sind, sei es zu Hause oder anderswo. Für einen Mitarbeiter des Contact Centers kann es schwierig sein, einen Kunden zu verstehen, der von einem Flughafen aus anruft, während er auf einen Flug wartet, oder in einem lauten Café. Es kann problematisch sein, einander bei Besprechungen zu hören, je nachdem, wo wir arbeiten und was wir gerade tun - Hundegebell zu Hause oder Bauarbeiten draußen. Dennoch müssen wir uns in solchen Situationen zurechtfinden, um so effizient wie möglich arbeiten zu können. KI-Funktionen können dabei helfen, Hintergrundgeräusche zu unterdrücken, so dass Sie Ihren Gesprächspartner kristallklar hören und gehört werden können. Dies ist wichtig in Echtzeit, beim Abhören von Nachrichten und für genaue Transkriptionen. Sehen Sie AI Noise Removal in Aktion.

Virtuelle KI-Hintergründe

Wir sprechen hier nicht von Hintergründen, die zu Beginn der Pandemie in Mode kamen. Wir sprechen von klassischen, professionellen Hintergründen, die Mitarbeiter nutzen können, wenn sie nicht den besten Platz für die Durchführung einer Besprechung oder Präsentation haben. Nehmen wir an, Sie arbeiten in einem Coworking Space, und alle privaten Konferenzräume sind ausgebucht, so dass eine Kundenpräsentation nicht möglich ist (natürlich muss auch mit Lärm gerechnet werden).

KI-gestützte immersive Präsentationen

Videokonferenzen sollten mehr bieten als nur einen Bildschirm, auf den man starrt. Ob zu Hause, im Büro oder an einem anderen Ort, Ihre KI-gestützten Präsentationen können eine elegante und fesselnde virtuelle Experience per Screenshare ermöglichen. Bei dieser Technologie werden die Sprecher über das präsentierte Material gelegt, so dass eine elegante, nahtlose Viewing Experience entsteht, die einer Keynote oder einem Vortrag ähnelt . Die Vortragenden können PDFs, PowerPoint-Präsentationen, Datenergebnisse und vieles mehr freigeben.

Diese Funktionen können für jede Art von Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein. Mitarbeiter-Teams können in Contact Centern mit offenen Arbeitsplätzen effektiver kommunizieren. Remote-Teams können effizienter an Projekten zusammenarbeiten, und Vertriebsmitarbeiter können interessantere Demos erstellen. Unternehmen können auch ansprechendere Schulungserlebnisse schaffen, wie es diese Personalabteilung mit Avaya Spaces tut.

Wenn Sie wertvolle KI-Funktionen nutzen möchten, müssen Sie nicht zu 100 % auf die Public Cloud umsteigen. Unternehmen aller Branchen, die On-Prem Systeme haben, ergänzen diese um hybride Cloud-Lösungen von Avaya, um den Schritt in die Cloud in einem Tempo zu vollziehen, das für ihre Bedürfnisse sinnvoll ist. Die Lösungen ermöglichen es Ihnen, den größten Nutzen aus der Cloud-Lösung zu ziehen, - einschließlich der Nutzung marktführender KI-Funktionen -, ohne Ihre bestehende Unternehmenskommunikation groß zu beeinträchtigen. Abgesehen von den KI-Funktionen haben Avaya-Kunden berichtet, dass sie dank eines erweiterten Talentpools mehr neue Mitarbeiter einstellen, durch dynamischere Vernetzungen ihre Kundenbeziehungen stärken sowie durch neue, diversifizierte Angebote ihre Umsatzmöglichkeiten steigern konnten.

Erfahren Sie mehr über digitales Arbeiten in unserem eBook oder sprechen Sie mit uns darüber, wie Sie die Cloud nutzen können, um Ihre Unternehmenskommunikation zu modernisieren.