Contact Center-Kunden verlangen heute nach Lösungen, die ein hohes Maß an Flexibilität und Personalisierung bieten, damit sie ihren Endkunden die maßgeschneiderten Erfahrungen bieten können, die sie erwarten. Insbesondere Unternehmen müssen in der Lage sein, innerhalb ihrer oft komplexen Systeme schnell neue Funktionen hinzuzufügen, und suchen nicht nur nach offenen APIs, um die Entwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen, sondern auch nach einer Entwicklungsumgebung, Tools und Support, die eine reibungslose Integration gewährleisten. In der Tat hören wir immer öfter, dass dies bei der Auswahl eines bevorzugten Anbieters eine wichtige Rolle spielt.

Allerdings sind nicht alle auf dem Markt befindlichen API-Lösungen gleich. Es gibt viele Elemente zu berücksichtigen: Basieren die APIs auf Standards für Interoperabilität und einfache Integration? Wie sieht es mit der Dokumentation aus, die den Prozess begleitet? Gibt es Diskussionsforen für zusätzliche Unterstützung? Gibt es eine Entwicklungsumgebung, die Tests und Produktion erleichtert? Gibt es eine einfache Möglichkeit zur Anpassung von Lösungen?

Wenn die Antworten auf diese Fragen "Ja" lauten - wie bei den Avaya Experience Platform APIs, die über den Avaya API Exchange Hub verfügbar sind - wissen Sie, dass Sie mehr als nur eine Customer Experience-Lösung haben ... Sie haben eine echte Plattform für Innovation.

Mit einer solchen Plattform als Grundlage haben Sie die Freiheit und Flexibilität, Ihren eigenen Weg zu innovieren, oder wie wir bei Avaya sagen: Choose Your Journey.

Unsere Avaya Experience Platform APIs bieten einen uneingeschränkten Zugang und ein unterstützendes Umfeld, um Ihnen dabei zu helfen, ohne Unterbrechungen zukunftsweisende, innovative Lösungen zu entwickeln:

Sichere, klar dokumentierte und vollständig unterstützte öffentliche APIs sorgen für einen reibungslosen Entwicklungsprozess und verkürzen die Integrationszeit drastisch.

Da die APIs offenen Standards folgen, ist keine Avaya-spezifische Schulung erforderlich.

Robuste Entwickler-Tools helfen Ihnen bei der effizienten Verwaltung und Überwachung der API-Nutzung.

Aktive Entwicklerforen, in denen Sie Ihre Fragen schnell und anhand von Beispielen aus der Praxis beantworten können.

Ein API Exchange Hub, der als leistungsstarke zentrale Ressource dient und alles, was Sie für Ihren Erfolg benötigen, an einem Ort bereitstellt.

Mit Avaya haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Systemanpassungen vorzunehmen. Sie können entweder mit unseren ACES-Experten (Avaya Customer Experience Services), einem Avaya-Geschäftspartner, Ihrem internen Team oder einem Drittentwickler zusammenarbeiten, oder eine Kombination dieser Optionen wählen. Avaya erleichtert es Ihnen, APIs zu nutzen und kundenorientierte Anwendungen selbst zu entwickeln.

Durch diese Anpassungsmöglichkeiten gelingt es Ihnen, bei bestehenden Kunden zu punkten und zusätzliche Umsätze zu generieren. Außerdem fördern sie den Aufbau stabiler Beziehungen zu Ihren Kunden, was wiederum die Loyalität und das Vertrauen stärkt. Darüber hinaus können Sie durch sie neue Kunden auf Ihre Marke aufmerksam machen und dabei helfen, eine langfristige Bindung aufzubauen.

Mit APIs stehen die Türen weit offen für leistungsstarke KI, einzigartige und differenzierende Customer Experiences und effizientere Contact Center Abläufe. Lernen Sie die Avaya Experience Platform APIs über das Avaya Developer Portal kennen.