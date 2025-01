Lernen Sie unser Try & Buy Programm für die Avaya Experience Platform kennen

Revolutionieren Sie Ihre Customer Experience

Customer Experience steht an erster Stelle, und das bedeutet heute, dass man über moderne Tools verfügt, um den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen kreativ werden, wenn es darum geht, die Interaktion mit ihren Kunden zu verbessern und ihre Abläufe effizienter zu gestalten. Wenn Sie auf der Suche nach einer wegweisenden Contact Center as a Service (CCaaS)-Lösung sind, ist das Avaya Experience Platform Try & Buy-Programm genau das Richtige für Sie. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zukunft der Customer Experience praktisch zu erkunden. Und das Beste daran - es ist völlig risikofrei.

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit der Avaya Experience Platform

Avaya Experience Platform ist eine hochmoderne CCaaS-Lösung, die die Interaktion mit Kunden auf ein neues Niveau hebt. Sie bietet eine breite Palette an fortschrittlichen Funktionen, darunter Unterstützung für digitale Kanäle, einheitliche Administration, Workforce Management und erweiterte Analysen. Diese umfassende Suite von Funktionen ermöglicht es Unternehmen, nahtlose, personalisierte und effiziente Customer Experiences zu schaffen.

Wir stellen vor: Try & Buy: Ihre risikofreie Testphase

Die Auswahl der perfekten CCaaS-Lösung für Ihr Unternehmen ist kein Zuckerschlecken, oder? Es ist eine wichtige Entscheidung, die gut überlegt sein will. Aber hier ist die gute Nachricht: Avaya hat es verstanden. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bis zu 25 Avaya Experience Platform-Lizenzen für einen unverbindlichen 90-tägigen Testzeitraum auszuprobieren!

Warum sollten Sie sich für das Try & Buy Programm entscheiden?

Anschauliche Erprobung: Die beste Möglichkeit, die Eignung einer Lösung zu beurteilen, ist, sie aus erster Hand zu erleben. Mit dem Try & Buy-Programm von Avaya haben Sie die Möglichkeit, das volle Potenzial der Plattform zu erkunden und zu sehen, wie sie sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur einfügt.

Keine Bedingungen: Machen Sie sich Sorgen über langfristige Verpflichtungen? Keine Angst! Avaya ist von der Stärke seines Produkts überzeugt und lässt Ihnen die Freiheit zu entscheiden, ob es Ihren Anforderungen entspricht - ohne jegliche Kaufverpflichtung.

Skalierbare Auswertung: Unabhängig davon, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein Großunternehmen betreiben, bietet das Try & Buy-Programm Ihrem Team die Möglichkeit, die Avaya Experience Platform auf Herz und Nieren zu prüfen.

Erweiterte Funktionen: Die Avaya Experience Platform bietet eine beeindruckende Bandbreite an fortschrittlichen Funktionen, die Ihr Contact Center in ein Customer Experience Kraftpaket verwandeln.

Revolutionierung der Customer Experience, ein Unternehmen nach dem anderen

Die Auswirkungen der Avaya Experience Platform auf Unternehmen aller Branchen sind geradezu revolutionär. Durch die nahtlose Integration digitaler Kanäle können Kunden über ihre bevorzugten Kommunikationskanäle Kontakt aufnehmen, was zur Kundenzufriedenheit und -treue beiträgt. Die cloudbasierte Sprachfunktion mit KI-Geräuschunterdrückung sorgt für kristallklare Interaktionen, eliminiert Hintergrundstörungen und verbessert die Leistung der Mitarbeiter.

Darüber hinaus optimieren die Funktionen der Plattform für das Workforce Management die Planung der Mitarbeiter und die Ressourcenzuweisung, wodurch die Gesamteffizienz gesteigert wird. Und mit fortschrittlichen Analysefunktionen erhält Ihr Unternehmen wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten, die Ihre datengesteuerte Entscheidungsfindung unterstützen und Ihnen helfen, neue Wege zur Optimierung der Customer Experience zu finden.

Machen Sie den Sprung in die Zukunft

Das Try & Buy-Programm der Avaya Experience Platform ist eine großartige Gelegenheit für jedes Unternehmen, dessen Strategie die Transformation der Customer Experience beinhaltet. Unsere kostenlose 90-tägige Testphase gibt Ihnen die Möglichkeit, die Funktionen und Möglichkeiten unseres Contact Centers zu erkunden und zu bewerten, wie die Lösung mit Ihren individuellen Anforderungen zusammenpasst. Da kein Kaufdruck besteht, ist dies eine ideale Möglichkeit zum Testen, insbesondere für diejenigen, die sich Zeit nehmen möchten, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Die Zukunft der Customer Experience beginnt mit einem einzigen Schritt. Nutzen Sie die Avaya Experience Platform und revolutionieren Sie die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten. Erfahren Sie mehr über das Programm, wir informieren Sie gerne.