Avaya war schon immer ein "Experience-Unternehmen" - das heißt, wir haben uns darauf konzentriert, Technologien zu entwickeln, die unseren Kunden und den Kunden unserer Kunden ein großartiges Nutzererlebnis bieten. Die Umbrüche und schnellen Veränderungen der letzten Jahre, insbesondere die Verlagerung zu Remote-Arbeitsmodellen, haben es für Unternehmen, die monolithische Lösungen verwenden, zunehmend schwieriger gemacht, die Bedürfnisse all ihrer verschiedenen Beteiligten zu erfüllen: Kunden, Mitarbeiter und Partner.

Avaya Customer Experience Center (CECs) auf der ganzen Welt sind eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen, indem sie zeigen, wie wir verschiedene Partner und Technologien zusammenbringen, um Erfahrungen zu liefern, die wirklich wichtig sind, um die bestmöglichen Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das Customer Experience Center ist ein praxisnaher, immersiver Raum, in dem Sie Briefings planen können, die auf Ihre Branche und Entscheider zugeschnitten sind. Während eines Briefings erfahren Sie, wie Sie fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, IoT, Gesichtserkennung und mehr nutzen können, um einzigartige und verbesserte Erfahrungen über mehrere Touchpoints zu schaffen.

Ebenso wichtig ist, dass wir im Avaya CEC Ihnen zuhören und von Ihnen lernen - Ihren Herausforderungen, Ihren Bedürfnissen, Ihren Zielen und den Hindernissen, die dem Erreichen dieser Ziele entgegenstehen. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden. Wir bauen eine echte Partnerschaft auf, die es Ihnen ermöglicht, sich kontinuierlich an veränderte Bedürfnisse, veränderte Kunden und veränderte Technologien anzupassen.

Hier ist eine der größten Herausforderungen, mit denen viele unserer Kunden heute konfrontiert sind.

Remote- und Hybridarbeit hat alles verändert

Früher hatten wir andere Erwartungen an remote arbeitende Mitarbeiter, weil sie nur begrenzte Tools und einen eingeschränkten Zugang zu Informationen hatten. Die Pandemie hat jedoch die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, kommunizieren und zusammenarbeiten, in den Bereichen Gesundheitswesen, Banken, Behörden, Bildung, Reisen, Gastgewerbe und vielen mehr völlig verändert. Heute, da Unternehmen zunehmend auf Remote- und hybride Geschäftsmodelle setzen, benötigen mobile Mitarbeiter die gleichen Tools und den gleichen Zugang wie Büroangestellte - und sie müssen in der Lage sein, Kunden, Partnern und Kollegen dieselbe Erfahrung zu bieten, egal wo sie arbeiten.

Avaya hat auf diese Herausforderung reagiert, indem es immersive Technologien - von denen viele auf No-Code/Low-Code-Lösungen basieren - einsetzt, um die technische Flexibilität zu erhöhen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, neue Arbeitsabläufe und neue Experiences zusammenzustellen. Dieser Bedarf geht jedoch über Remote- und Hybridarbeit hinaus. Der alte, monolithische Ansatz für die Unternehmenskommunikation - sprachzentriert und mit anderen Interaktionsformen angereichert - funktioniert einfach nicht mehr, da er nur generische Erfahrungen für horizontale Anwendungsfälle auf hohem Niveau liefert.

Stattdessen müssen Unternehmen personalisierte Erfahrungen liefern, die auf sehr spezifische, granulare Anwendungsfälle abzielen. Dies erfordert einen Plattformansatz, und Avaya bietet die umfassendste cloudbasierte Kommunikations- und Kollaborationsplattform, einschließlich UCaaS (Unified Communications), CCaaS (Contact Center), CPaaS (Kommunikationsplattform) und Workstream Collaboration . Alle diese Lösungen können zusammenarbeiten, wodurch Sie sich unbegrenzte Möglichkeiten für die Interaktion mit Ihren Kunden vorstellen können - und diese Möglichkeiten dann schneller und einfacher als je zuvor in die Tat umsetzen können.

Customer Experience macht es möglich

Genau hier kommen die Avaya CECs ins Spiel. Wenn Sie einen Termin für ein Briefing vereinbaren, haben Sie die Gelegenheit, mit Avaya Experten zu sprechen, die Ihnen dabei helfen können, alle Möglichkeiten zu erkunden, wie Sie Ihre Herausforderungen lösen und Ihr Unternehmen mit neuen Kommunikationsmodellen umgestalten können - einschließlich Möglichkeiten, die Sie sich bisher nicht vorstellen konnten.

Sie werden erfahren, wie Avaya die Komplexität der zugrundeliegenden Kommunikationstechnologie beseitigt, um hoch skalierbare, intelligente und kanalübergreifende Self-Service-Kommunikation und Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Sie werden sehen, wie Unternehmen und die Entwickler, die sie unterstützen, KI-basierte Communications Experiences mit wenig bis gar keinem Programmieraufwand erstellen können, um Szenarien zu schaffen, die das Anrufaufkommen bei Live-Agenten reduzieren, die durchschnittlichen Wartezeiten bei Anrufen verringern und die Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter erhöhen - und gleichzeitig sicherstellen, dass die Kunden genau die Informationen erhalten, die sie schneller benötigen.

Sie erhalten eine Einführung, wie Sie oder Ihre Integrationspartner die Vorteile des Experience Builders -Programms von Avaya nutzen können, um maßgeschneiderte Kommunikationsanwendungen zu erstellen, die Ihr Geschäft beschleunigen und Kunden- und Mitarbeitererfahrungen liefern, die Sie von der Konkurrenz abheben.

Und Sie werden einige großartige Beispiele dafür kennenlernen, wie andere Unternehmen ihr Geschäft mit Avaya umgestaltet haben. Unternehmen wie eine Lebensmitteleinzelhandelskette mit 1.000 Filialen - jede mit ihrem eigenen Telefonsystem von verschiedenen Anbietern. Durch den Einsatz des neuen KI-gesteuerten virtuellen Agents von Avaya in diesen Geschäften konnte die Kette eine Produktivitätssteigerung von 3 Millionen Dollar verzeichnen.

Bei Avaya CECs sprechen wir gerne von " Cloud 3.0 ", d. h. von der Fähigkeit, eine konvergierte Plattform aus mehreren Technologien als Toolkit für die nahtlose Zusammenstellung personalisierter Kommunikationserlebnisse zu nutzen. Wenn Sie alle Tools in diesem Toolkit verstehen und sich vorstellen können, wie Sie sie nutzen können, sind Sie in der Lage, Ihr Unternehmen so zu positionieren, dass es sich an die Experience Economy anpassen, mit ihr konkurrieren und in ihr gedeihen kann, und zwar mit der Agilität und Größe, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.