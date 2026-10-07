アウトバウンドは長らく、ダイヤル効率、キャンペーン実行、エージェント生産性の向上といった課題を克服した、いわば解決済みの問題として捉えられてきました。

ツールは進化し、プロセスも改善されてきましたが、アウトバウンドは依然としてリーチとボリュームに焦点を当てた数字勝負に終始していました。 しかし、このモデルは限界に達しつつあります。

もはや問われるべきは、どれだけ多くの電話をかけられるかではなく、組織がいかにインテリジェントに顧客と関わり、そのやり取りからどのような成果を生み出せるか、ということです。

従来のアウトバウンドが限界を迎える理由

最先端のものであっても、従来のアウトバウンドソリューションは依然として旧来の考え方に根ざしています。ダイヤル速度の最適化、エージェントの通話時間の最大化、待機時間の削減といった点が課題です。

これらの期待は依然として重要ですが、もはや最低限の条件に過ぎません。企業が今日直面している真の課題、例えば以下のような課題には対応できていません。

1. 適切なタイミングで顧客とエンゲージする

2. コストと顧客体験のバランスを取る

3. パーソナライズされたアウトリーチを大規模に展開する

4. すべての顧客とのやり取りを測定可能なビジネス成果に結びつける

従来のアウトバウンドシステムはキャンペーンを実行するために設計されていましたが、今日のビジネスに必要なのは単なるアウトバウンドではなく、統合された顧客体験です。

Avaya Infinityでは、アウトバウンドはプレビューモードから始まります。通話開始前にエージェントが顧客の状況を完全に把握できるため、すべての顧客とのやり取りが情報に基づき、目的意識を持って、関連性の高いものになります。そこから、プラットフォームは予測ダイヤル、プログレッシブダイヤル、エージェントレスアウトリーチなど、あらゆる顧客エンゲージメントに対応する包括的なソリューションへと進化し、各インタラクションの価値、緊急性、複雑さに応じてエンゲージメント手法を動的に最適化します。

しかし、Avaya Infinityはさらに進化を遂げます。アウトバウンドを根本から再定義し、単なる機能から、エンドツーエンドのカスタマージャーニー全体にわたる継続的でインテリジェントなエンゲージメントレイヤーへと変革します。これは、ダイヤル戦略からエンゲージメント戦略へ、静的なキャンペーン実行からリアルタイムのオーケストレーションへ、そして量に基づく指標から成果重視のインテリジェンスへと、根本的な転換を意味します。

あらゆるインタラクションを最適化し、最良の結果を生み出すことが可能です。

Avaya InfinityにおけるAI活用型アウトバウンドの仕組み

Avaya Infinityは、動的なエンゲージメント・モードを通じて、各インタラクションに最適なレベルのインテリジェンスを適用します。単純なタスクは低コストな自動化で処理し、より複雑なやり取りはAI搭載のバーチャルアシスタントがサポートします。そして、高い価値を持つインタラクションについては、完全なコンテキスト（文脈情報）を把握した人間のエージェントが対応します。

その目的は、あらゆるタッチポイントでインテリジェンスを最適に連携・運用（オーケストレーション）しつつ、人間のエージェントが、判断力、共感力、専門知識が最も求められる場面に集中できるようにすることです。

この変革の中核にあるのは意思決定です。Avaya Infinityに組み込まれたAIは、いつ、どのように、誰がエンゲージメントを行うべきか、そしてどのような結果が成功の可能性を最大化するかを判断する支援を行います。

エージェンティックAI（自律型AI）、MCP（マルチクラウド・プラットフォーム）によるリアルタイムの企業コンテキスト活用、そして継続的な学習ループを組み合わせることで、アウトバウンドは顧客体験をリアルタイムで適応・改善していくシステムへと進化します。

この進化は、人間とデジタル・リソースを単一のシステムに統合するAvayaのモデル「タンデム・ケア（Tandem Care）」も支えるものです。エージェント主導のエンゲージメント、システム最適化されたダイヤリング、AI主導の自動アウトリーチといった手法が、インタラクションのニーズに応じて連携して機能します。

これにより企業は、パーソナライズされたすべてのアウトバウンド・インタラクションにおいて、コスト、顧客体験、そして成果をより適切にコントロールできるようになります。

AIを活用したアウトバウンドにおいて、なぜ「企業による制御」が重要なのか

アウトバウンド業務の高度化に伴い、その「制御」の重要性が高まっています。AIの導入が加速する中、企業にはデータ、モデル、ガバナンス、そしてコストを明確に制御する体制が求められています。

Avaya Infinityは、AIモデルの選定、パフォーマンスの可視化、利用量の上限設定、そしてあらゆる顧客接点におけるガバナンスを企業が自ら制御できるようにすることで、この課題に対応します。アウトバウンド業務においては、企業が定めた制御の枠組みの中で、インテリジェンス（AI機能）を拡張・活用できることを意味します。

アウトバウンド担当チームにとって、制御はキャンペーン単位で重要となります。Avaya Infinityは、リスト、キャンペーン、コンプライアンスの管理に加え、リアルタイムのキャンペーン統計や運用レポート機能を提供します。これにより、リーダーはアウトリーチ活動のパフォーマンスをより明確に把握できると同時に、チームは企業の基準に沿った形で、能動的な顧客エンゲージメントを適切に管理できるようになります。

AIを活用したアウトバウンドの測定方法

測定方法も進化する必要があります。通話数、接続率、エージェントの生産性といった従来のアウトバウンド指標では、パフォーマンスの全体像を把握することはできません。

Avaya Infinityは、各インタラクションの背後にあるインテリジェンスを測定する自律型CX KPIを導入しました。これには以下の項目が含まれます。

自律性スコア： AIが顧客ニーズをどれだけ効果的に自律的に解決できるかを測定します。

AIが顧客ニーズをどれだけ効果的に自律的に解決できるかを測定します。 インテリジェンス経済性： AIと人間のインタラクションにおけるコスト効率を評価します。

AIと人間のインタラクションにおけるコスト効率を評価します。 精度と品質： AIによる意思決定の信頼性とコンプライアンスを確保します。

AIによる意思決定の信頼性とコンプライアンスを確保します。 スピードではなく、成果を重視します。

エージェントの能力向上： AIが人間の生産性をどれだけ向上させるかを測定します。

AIが人間の生産性をどれだけ向上させるかを測定します。 顧客感情分析：リアルタイムの顧客感情を把握し、プロアクティブな介入を可能にします。

これらの指標を組み合わせることで、アウトバウンドをサービス提供コスト、顧客維持率、リスク軽減、顧客ロイヤルティ、新規収益機会といったビジネス成果に直接結びつけることができます。アウトバウンドのパフォーマンスは、活動量だけでなく、成果の質によって測定されるべきです。

アウトバウンドカスタマーエンゲージメントの未来

アウトバウンドの未来は、AI主導の自己最適化型エンゲージメント・エンジンです。あらゆるやり取りから得られるデータがシステムにフィードバックされ、意思決定の継続的な改善と成果の最適化が図られます。

アウトバウンドは今後、単なる「実行」の段階から、インテリジェンス（知見）とより自律的なオーケストレーション（統合的な制御）を備えた形態へと進化し続けます。今後10年間で成功を収める企業とは、顧客とのやり取りにおいて適切な「コンテキスト（文脈）」を活かし、継続的な改善を行い、真に重要な指標を測定できる企業でしょう。「Avaya Infinity」を活用することで、次世代のアウトバウンドは、適切なインテリジェンスに基づき最適なやり取りを統合的に制御し、より優れた成果を生み出すための手段となります。