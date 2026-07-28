KI-gestütztes Outbound Customer Engagement: Vom Wählen zur Orchestrierung

Outbound galt lange Zeit als gelöstes Problem – als eine Frage der Effizienz bei der Anwahl, der Kampagnendurchführung und der Agentenproduktivität.

Im Laufe der Zeit wurden die Werkzeuge verbessert und die Prozesse weiterentwickelt, doch der Outbound-Bereich blieb ein Zahlenspiel, bei dem es vor allem um Reichweite und Volumen ging. Dieses Modell stößt an seine Grenzen.

Die Frage ist nicht mehr, wie viele Anrufe sich tätigen lassen, sondern wie intelligent Unternehmen interagieren und welche Ergebnisse diese Interaktionen erzielen.

Warum traditionelles Outbound an seine Grenzen stößt

Herkömmliche Outbound-Lösungen, selbst die fortschrittlichsten, basieren nach wie vor auf veralteten Denkweisen. Sie optimieren die Wählgeschwindigkeit, maximieren die Gesprächszeit der Agenten und reduzieren ungenutzte Kapazitäten.

Diese Erwartungen sind nach wie vor wichtig, aber sie sind inzwischen Grundvoraussetzungen. Sie gehen nicht auf die wirklichen Herausforderungen ein, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, zum Beispiel der Frage, wie man:

1. Kunden im richtigen Moment anspricht

2. Kosten und Erlebnis in Einklang bringt

3. Personalisierte Ansprache skaliert

4. Jede Interaktion mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen verknüpft.

Traditionelle Outbound-Systeme wurden entwickelt, um Kampagnen auszuführen, aber die Unternehmen von heute brauchen nicht nur Outbound, sie brauchen orchestrierte Erlebnisse.

Mit Avaya Infinity beginnt Outbound mit dem Preview-Modus, der Agenten mit vollständigem Kundenkontext ausstattet, noch bevor der Anruf überhaupt startet, und so sicherstellt, dass jede Interaktion informiert, zielgerichtet und relevant ist. Von dort aus entwickelt sich die Plattform zu einem umfassenden Spektrum an Kontaktmöglichkeiten, das Predictive Dialing, Progressive Dialing und agentenlose Kundenansprache umfasst. Die Kontaktmethode passt sich dabei dynamisch an den Wert, die Dringlichkeit und die Komplexität jeder einzelnen Interaktion an.

Doch Avaya Infinity geht noch einen Schritt weiter. Es definiert den Outbound-Bereich völlig neu und verwandelt ihn von einer eigenständigen Funktion in eine kontinuierliche, intelligente Interaktionsschicht, die sich über die gesamte Kundenreise (Customer Journey) erstreckt. Dies markiert einen grundlegenden Wandel: von Dialing-Strategien hin zu Engagement-Strategien, von der statischen Kampagnendurchführung hin zur Echtzeitorchestrierung und von volumenbasierten Kennzahlen hin zu ergebnisorientierten Erkenntnissen.

Jede Interaktion kann für das bestmögliche Ergebnis optimiert werden.

So funktioniert KI-gestütztes Outbound in Avaya Infinity

Über einen dynamischen Interaktionsmodus wendet Avaya Infinity auf jede Interaktion das passende Maß an Intelligenz an. Einfache Aufgaben lassen sich durch kostengünstige Automatisierung erledigen. Bei komplexeren Interaktionen helfen KI-gestützte virtuelle Assistenten. Hochwertige Interaktionen können an menschliche Agenten übergeben werden, die über den vollständigen Kontext verfügen.

Das Ziel ist, Intelligenz über alle Kontaktpunkte hinweg zu orchestrieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich die menschlichen Agenten auf die Momente konzentrieren können, in denen Urteilsvermögen, Einfühlungsvermögen und Fachwissen am wichtigsten sind.

Im Zentrum dieser Transformation steht die Entscheidungsfindung. Die KI von Avaya Infinity hilft dabei, zu bestimmen, wann, wie und durch wen der Kontakt hergestellt werden sollte und welches Ergebnis die größten Erfolgsaussichten bietet.

Mit Agentic AI, Echtzeit-Unternehmenskontext über MCP und kontinuierlichen Lernzyklen wird der Outbound-Bereich zu einem System, das sich in Echtzeit anpasst und die Kundenerfahrung verbessert.

Diese Entwicklung unterstützt auch Tandem Care, Avayas Modell, um menschliche und digitale Arbeit in einem einheitlichen System zusammenzuführen. Agentengesteuerte Interaktion, systemoptimierte Anwahl und automatisierte, KI-gestützte Kundenansprache können je nach den Anforderungen der jeweiligen Interaktion miteinander kombiniert werden.

Dadurch erhalten Unternehmen mehr Kontrolle über Kosten, Erfahrungen und Ergebnisse bei jeder personalisierten Outbound-Interaktion.

Warum Kontrolle auf Unternehmensebene bei KI-gestütztem Outbound wichtig ist

Je intelligenter Outbound wird, desto wichtiger wird Kontrolle. Mit der beschleunigten KI-Einführung benötigen Unternehmen klare Kontrolle über ihre Daten, Modelle, Governance und Kosten.

Avaya Infinity löst dieses Problem, indem es Unternehmen mehr Kontrolle über die Auswahl der KI-Modelle, die Transparenz der Leistung, die Verbrauchsgrenzwerte und die Governance aller Interaktionen gibt. Für Outbound bedeutet das, dass sich die Intelligenz innerhalb der vom Unternehmen festgelegten Kontrollmechanismen skalieren lässt.

Für Outbound-Teams ist Kontrolle auf Kampagnenebene entscheidend. Avaya Infinity unterstützt das Listen-, Kampagnen- und Compliance-Management sowie Kampagnenstatistiken in Echtzeit und das operative Berichtswesen. Dadurch erhalten Führungskräfte einen besseren Überblick über die Leistung der Kundenansprache, während die Teams die proaktive Ansprache innerhalb der Unternehmensstandards steuern können.

Wie KI-gestützter Outbound gemessen werden sollte

Auch die Messung muss sich weiterentwickeln. Herkömmliche Outbound-Kennzahlen wie die Anzahl der getätigten Anrufe, die Verbindungsquoten und die Agentenproduktivität geben nur einen Teil des Leistungsbildes wieder.

Avaya Infinity führt Autonomous-CX-KPIs ein, die die Intelligenz hinter jeder Interaktion messen. Hierzu gehören u. a.:

Autonomie-Score misst, wie effektiv KI Kundenbedürfnisse eigenständig erfüllen kann

misst, wie effektiv KI Kundenbedürfnisse eigenständig erfüllen kann Intelligence Economics bewertet die Kosteneffizienz über KI- und menschliche Interaktionen hinweg

bewertet die Kosteneffizienz über KI- und menschliche Interaktionen hinweg Genauigkeit und Qualität stellen sicher, dass KI-Entscheidungen zuverlässig und konform sind

stellen sicher, dass KI-Entscheidungen zuverlässig und konform sind KI-beschleunigte Lösung fokussiert auf erfolgreiche Ergebnisse statt auf Geschwindigkeit

fokussiert auf erfolgreiche Ergebnisse statt auf Geschwindigkeit Agenten-Empowerment misst, wie KI die menschliche Produktivität steigert

misst, wie KI die menschliche Produktivität steigert Analyse der Kundenstimmung erfasst Kundenemotionen in Echtzeit und ermöglicht proaktives Eingreifen

Zusammen verbinden diese Kennzahlen den Outbound-Bereich direkt mit geschäftlichen Ergebnissen wie den Servicekosten, der Kundenbindung, der Risikominderung, der Kundentreue und neuen Umsatzchancen. Die Leistung im Outbound-Bereich sollte anhand der Qualität der Ergebnisse gemessen werden, nicht nur anhand des Umfangs der Aktivitäten.

Die Zukunft des Outbound Customer Engagement

Die Zukunft von Outbound liegt in einer sich selbst optimierenden, KI-gesteuerten Interaktionsplattform, bei der jede Interaktion Daten in das System zurückführt und so Entscheidungen kontinuierlich verbessert und Ergebnisse verfeinert.

Outbound wird sich weiter von der Ausführung hin zu Intelligenz und einer autonomeren Orchestrierung entwickeln. Die Unternehmen, die im nächsten Jahrzehnt erfolgreich sein werden, sind diejenigen, die ihre Kunden mit mehr Kontext ansprechen, sich kontinuierlich verbessern und das messen, worauf es wirklich ankommt. Mit Avaya Infinity wird Outbound der nächsten Generation zu einem Mittel, um die richtige Interaktion mit der richtigen Intelligenz zu orchestrieren und so bessere Ergebnisse zu erzielen.