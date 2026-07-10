Les appels sortants ont longtemps été considérés comme un problème résolu — un exercice d'efficacité de numérotation, d'exécution de campagnes et de productivité des agents.

Au fil du temps, les outils se sont améliorés et les processus ont évolué, mais les appels sortants sont restés un jeu de chiffres axé sur la portée et le volume. Ce modèle atteint ses limites.

La question n'est plus de savoir combien d'appels peuvent être passés, mais à quel point les organisations peuvent engager intelligemment leurs clients et quels résultats ces interactions peuvent générer.

Pourquoi l'approche sortante traditionnelle arrive à bout de souffle

Les solutions sortantes traditionnelles, même les plus avancées, restent ancrées dans une logique héritée du passé. Elles optimisent la vitesse de numérotation, maximisent le temps de parole des agents et réduisent les temps d'inactivité.

Ces attentes restent pertinentes, mais elles sont désormais le minimum requis. Elles ne parviennent pas à répondre aux véritables défis auxquels les entreprises font face aujourd'hui, notamment :

1. Engager les clients au bon moment

2. Trouver l'équilibre entre coût et expérience

3. Personnaliser les actions de sensibilisation à grande échelle

4. Relier chaque interaction à un impact métier mesurable

Les systèmes sortants traditionnels ont été conçus pour exécuter des campagnes, mais les entreprises d'aujourd'hui n'ont pas seulement besoin d'appels sortants — elles ont besoin d'expériences orchestrées.

Avec Avaya Infinity, l'engagement sortant commence par le mode Aperçu, qui fournit aux agents le contexte complet du client avant même que l'appel ne commence, garantissant que chaque interaction est informée, ciblée et pertinente. À partir de là, la plateforme évolue vers un spectre complet d'engagement, couvrant la numérotation prédictive, la numérotation progressive et la sensibilisation sans agent, alignant dynamiquement la méthode d'engagement sur la valeur, l'urgence et la complexité de chaque interaction.

Mais Avaya Infinity va plus loin. Elle redéfinit entièrement l'approche sortante, la transformant d'une fonction autonome en une couche d'engagement continue et intelligente tout au long du parcours client de bout en bout. Cela marque un changement fondamental : des stratégies de numérotation aux stratégies d'engagement, de l'exécution statique de campagnes à l'orchestration en temps réel, et des métriques basées sur le volume à l'intelligence axée sur les résultats.

Chaque interaction peut être optimisée pour obtenir le meilleur résultat possible.

Comment fonctionne l'engagement sortant boosté par l'IA dans Avaya Infinity

Grâce à un mode d'engagement dynamique, Avaya Infinity applique le niveau d'intelligence approprié à chaque interaction. Les tâches simples peuvent être gérées par une automatisation à faible coût. Les engagements plus complexes peuvent être pris en charge par des assistants virtuels boostés par l'IA. Les interactions à forte valeur ajoutée peuvent être transmises à des agents humains disposant du contexte complet.

L'objectif est d'orchestrer l'intelligence à chaque point de contact, tout en permettant aux agents humains de se concentrer sur les moments où le jugement, l'empathie et l'expertise sont les plus importants.

Au cœur de cette transformation se trouve la prise de décision. L'IA au sein d'Avaya Infinity aide à déterminer quand engager, comment engager, qui doit engager et quel résultat a le plus de chances de réussir.

Grâce à l'IA agentique, au contexte d'entreprise en temps réel via le MCP et aux boucles d'apprentissage continu, l'engagement sortant devient un système qui s'adapte et améliore l'expérience client en temps réel.

Cette évolution soutient également le Tandem Care, le modèle d'Avaya qui réunit le travail humain et numérique en un système unifié. L'engagement piloté par les agents, la numérotation optimisée par le système et la sensibilisation automatisée pilotée par l'IA peuvent fonctionner ensemble en fonction des besoins de l'interaction.

Ainsi, les entreprises bénéficient d'un meilleur contrôle sur les coûts, l'expérience et les résultats de chaque interaction sortante personnalisée.

Pourquoi le contrôle de l'entreprise est essentiel pour les appels sortants boostés par l'IA

À mesure que les appels sortants deviennent plus intelligents, le contrôle devient plus important. Avec l'accélération de l'adoption de l'IA, les entreprises ont besoin d'un contrôle clair sur leurs données, leurs modèles, leur gouvernance et leurs coûts.

Avaya Infinity répond à ce besoin en offrant aux entreprises un meilleur contrôle sur la sélection des modèles d'IA, la visibilité des performances, les seuils de consommation et la gouvernance de chaque interaction. Pour l'engagement sortant, cela signifie que l'intelligence peut évoluer dans le cadre des contrôles définis par l'entreprise.

Pour les équipes chargées des appels sortants, le contrôle est essentiel au niveau des campagnes. Avaya Infinity prend en charge la gestion des listes, des campagnes et de la conformité, ainsi que les statistiques de campagne en temps réel et les rapports opérationnels. Les dirigeants ont ainsi une vision plus claire des performances des actions de sensibilisation, tout en aidant les équipes à gérer l'engagement proactif dans le respect des normes de l'entreprise.

Comment mesurer l'engagement sortant boosté par l'IA

La mesure doit également évoluer. Les métriques sortantes traditionnelles telles que le nombre d'appels passés, les taux de connexion et la productivité des agents ne racontent qu'une partie de l'histoire des performances.

Avaya Infinity introduit des KPI CX autonomes qui mesurent l'intelligence derrière chaque interaction. Ceux-ci comprennent :

Le score d'autonomie mesure l'efficacité avec laquelle l'IA peut résoudre les besoins des clients de manière indépendante.

mesure l'efficacité avec laquelle l'IA peut résoudre les besoins des clients de manière indépendante. L'économie de l'intelligence évalue l'efficacité des coûts à travers les interactions IA et humaines.

évalue l'efficacité des coûts à travers les interactions IA et humaines. La précision et la qualité garantissent que les décisions de l'IA sont fiables et conformes.

et la qualité garantissent que les décisions de l'IA sont fiables et conformes. La résolution accélérée par l'IA se concentre sur les résultats réussis plutôt que sur la vitesse.

accélérée par l'IA se concentre sur les résultats réussis plutôt que sur la vitesse. La responsabilisation des agents mesure comment l'IA améliore la productivité humaine.

des agents mesure comment l'IA améliore la productivité humaine. L'intelligence du sentiment client capture les émotions des clients en temps réel et permet une intervention proactive.

Ensemble, ces métriques relient directement l'engagement sortant aux résultats métier tels que le coût de service, la rétention, la réduction des risques, la fidélisation et les nouvelles opportunités de revenus. Les performances de l'engagement sortant doivent être mesurées par la qualité des résultats, et non uniquement par le volume d'activité.

L'avenir de l'appel client sortant

L'avenir de l'appel sortant est un moteur d'engagement autonome et piloté par l'IA, où chaque interaction renvoie des données dans le système, améliorant en continu les décisions et affinant les résultats.

L'engagement sortant continuera d'évoluer de l'exécution vers l'intelligence et une orchestration plus autonome. Les entreprises qui réussiront au cours de la prochaine décennie seront celles qui engagent leurs clients avec plus de contexte, s'améliorent en permanence et mesurent ce qui compte vraiment. Avec Avaya Infinity, l'engagement sortant de nouvelle génération devient un moyen d'orchestrer la bonne interaction, avec la bonne intelligence, pour générer de meilleurs résultats.