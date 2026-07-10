La gestión saliente se ha tratado durante mucho tiempo como un problema resuelto, un ejercicio de eficiencia de marcación, ejecución de campañas y productividad de los agentes.

Con el tiempo, las herramientas mejoraron y los procesos evolucionaron, pero la gestión saliente siguió siendo un juego de números centrado en el alcance y el volumen. Ese modelo está llegando a su límite.

La pregunta ya no es cuántas llamadas se pueden hacer, sino con qué inteligencia pueden interactuar las organizaciones y qué resultados pueden generar esas interacciones.

Por qué la gestión saliente tradicional está llegando a su límite

Las soluciones de gestión saliente tradicionales, incluso las más avanzadas, todavía están arraigadas en un pensamiento tradicional (legacy). Optimizan la velocidad de marcación, maximizan el tiempo de conversación del agente y reducen la capacidad inactiva.

Esas expectativas siguen siendo importantes, pero ahora son el requisito mínimo. No abordan los verdaderos retos que enfrentan las empresas hoy en día, incluyendo cómo:

1. Interactuar con los clientes en el momento adecuado

2. Equilibrar el coste con la experiencia

3. Escalar la comunicación personalizada

4. Conectar cada interacción con un impacto de negocio medible

Los sistemas de gestión saliente tradicionales fueron diseñados para ejecutar campañas, pero los negocios de hoy no solo necesitan la gestión saliente, necesitan experiencias orquestadas.

Con Avaya Infinity, la gestión saliente comienza con el Modo de Vista Previa (Preview Mode), que equipa a los agentes con el contexto completo del cliente incluso antes de que comience la llamada, asegurando que cada interacción sea informada, intencionada y relevante. A partir de ahí, la plataforma evoluciona hacia un espectro completo de interacción, abarcando la marcación predictiva, la marcación progresiva y la comunicación sin agentes, alineando dinámicamente el método de interacción con el valor, la urgencia y la complejidad de cada una.

Pero Avaya Infinity va más allá. Redefine por completo la gestión saliente, transformándola de una función independiente a una capa de interacción continua e inteligente a lo largo de todo el recorrido del cliente. Esto marca un cambio fundamental: de estrategias de marcación a estrategias de interacción, de la ejecución de campañas estáticas a la orquestación en tiempo real, y de métricas basadas en el volumen a inteligencia impulsada por resultados.

Cada interacción puede optimizarse para obtener el mejor resultado posible.

Cómo funciona la gestión saliente impulsada por IA en Avaya Infinity

A través de un modo de interacción dinámico, Avaya Infinity aplica el nivel de inteligencia adecuado a cada interacción. Las tareas sencillas se pueden gestionar mediante una automatización de bajo coste. Las interacciones más complejas pueden ser atendidas por asistentes virtuales impulsados por IA. Las interacciones de alto valor pueden elevarse a agentes humanos equipados con el contexto completo.

El objetivo es orquestar la inteligencia en cada punto de contacto, mientras se mantiene a los agentes humanos centrados en los momentos donde el juicio, la empatía y la pericia son más importantes.

En el centro de esta transformación se encuentra la toma de decisiones. La IA dentro de Avaya Infinity ayuda a determinar cuándo interactuar, cómo interactuar, quién debe interactuar y qué resultado tiene más probabilidades de éxito.

Con Agentic AI, el contexto empresarial en tiempo real a través de MCP y los bucles de aprendizaje continuo, la gestión saliente se convierte en un sistema que adapta y mejora la experiencia del cliente en tiempo real.

Esta evolución también apoya a la atención en tándem, el modelo de Avaya para unificar el trabajo humano y el digital en un único sistema. La interacción dirigida por agentes, la marcación optimizada por el sistema y la comunicación automatizada impulsada por la IA pueden trabajar juntos según las necesidades de la interacción.

Eso da a las empresas más control sobre el coste, la experiencia y los resultados en cada interacción saliente personalizada.

Por qué importa el control empresarial en la gestión saliente impulsada por IA

A medida que la gestión saliente se vuelve más inteligente, el control se vuelve más importante. A medida que se acelera la adopción de la IA, las empresas necesitan un control claro sobre sus datos, modelos, gobernanza y costes.

Avaya Infinity aborda esto al dar a las empresas más control sobre la selección del modelo de IA, la visibilidad del rendimiento, los umbrales de consumo y la gobernanza en cada interacción. Para la gestión saliente, eso significa que la inteligencia puede escalar dentro de los controles definidos por la empresa.

Para los equipos de gestión saliente, el control es importante a nivel de campaña. Avaya Infinity ofrece soporte para la gestión de listas, campañas y cumplimiento normativo, junto con estadísticas de campaña en tiempo real e informes operativos. Eso ofrece a los líderes una visión más clara de cómo se está desempeñando la comunicación, al tiempo que ayuda a los equipos a gestionar la interacción proactiva dentro de los estándares de la empresa.

Cómo se debe medir la gestión saliente impulsada por IA

La medición también tiene que evolucionar. Las métricas de gestión saliente tradicionales como las llamadas realizadas, las tasas de conexión y la productividad de los agentes solo cuentan una parte de la historia del rendimiento.

Avaya Infinity introduce los KPI de CX Autónoma que miden la inteligencia detrás de cada interacción. Estos incluyen:

La puntuación de autonomía mide con qué eficacia la IA puede resolver las necesidades del cliente de forma independiente.

de autonomía mide con qué eficacia la IA puede resolver las necesidades del cliente de forma independiente. La economía de la inteligencia evalúa la eficiencia de costes en las interacciones de la IA y las humanas.

de la inteligencia evalúa la eficiencia de costes en las interacciones de la IA y las humanas. La precisión y la calidad aseguran que las decisiones de la IA sean fiables y cumplan con la normativa.

y la calidad aseguran que las decisiones de la IA sean fiables y cumplan con la normativa. La resolución acelerada por IA se centra en los resultados exitosos en lugar de en la velocidad.

acelerada por IA se centra en los resultados exitosos en lugar de en la velocidad. El empoderamiento del agente mide cómo la IA mejora la productividad humana.

del agente mide cómo la IA mejora la productividad humana. La inteligencia del sentimiento del cliente captura la emoción del cliente en tiempo real y permite una intervención proactiva.

Juntas, estas métricas conectan la gestión saliente directamente con resultados de negocio como el coste del servicio, la retención, la reducción de riesgos, la lealtad y las nuevas oportunidades de ingresos. El rendimiento de la gestión saliente debe medirse por la calidad de los resultados, no solo por el volumen de la actividad.

El futuro de la Interacción Saliente con el Cliente

El futuro de la gestión saliente es un motor de interacción auto-optimizado e impulsado por IA, donde cada interacción aporta nuevos datos al sistema, mejorando continuamente las decisiones y perfeccionando los resultados.

La gestión saliente continuará evolucionando desde la ejecución hacia la inteligencia y una orquestación más autónoma. Las empresas que tengan éxito en la próxima década serán aquellas que interactúen con los clientes con más contexto, mejoren continuamente y midan lo que realmente importa. Con Avaya Infinity, la gestión saliente de próxima generación se convierte en una forma de orquestar la interacción correcta, con la inteligencia adecuada, para generar mejores resultados.