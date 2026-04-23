Modernizza i sistemi di comunicazione mission critical con Avaya Nexus™

Creata per introdurre un'architettura moderna e cloud native nella comunicazione vocale enterprise, Avaya Nexus™ è l'evoluzione della piattaforma di comunicazione più affidabile al mondo. Avaya Nexus™ rappresenta il nuovo standard per l'infrastruttura di comunicazione critica, garantendo la massima qualità e affidabilità vocale a imprese, istituzioni ed enti pubblici che dipendono da comunicazioni sicure, resilienti e controllate. Pensata per ambienti che non ammettono margini di errore. Progettata per garantire la massima continuità operativa. Distribuita per assicurare la piena conformità normativa. Avaya Nexus™ è mission critical.