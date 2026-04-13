Modernización de las comunicaciones de misión crítica con Avaya Nexus™

Presentamos Avaya Nexus™, la evolución de la plataforma de comunicaciones más confiable del mundo, diseñada para ofrecer una arquitectura moderna nativa de la nube a la voz empresarial. Este es un nuevo estándar para la infraestructura de comunicaciones críticas que ofrece voz fiable de la más alta calidad para organizaciones y agencias gubernamentales que dependen de comunicaciones seguras, resilientes y controladas. Diseñada para entornos que no pueden permitirse compromisos. Diseñada para garantizar un tiempo de inactividad cero. Diseñada para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios. Avaya Nexus™ para operaciones de misión crítica.