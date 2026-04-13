Modernización de las comunicaciones de misión crítica con Avaya Nexus™

Presentamos Avaya Nexus™, la evolución de la plataforma de comunicaciones más confiable del mundo, diseñada para ofrecer una arquitectura moderna nativa de la nube a la voz empresarial. Este es un nuevo estándar para la infraestructura de comunicaciones críticas que ofrece voz fiable de la más alta calidad para organizaciones y agencias gubernamentales que dependen de comunicaciones seguras, resilientes y controladas. Diseñada para entornos que no pueden permitirse compromisos. Diseñada para garantizar un tiempo de inactividad cero. Diseñada para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios. Avaya Nexus™ para operaciones de misión crítica. 

Etiquetas

Comunicaciones unificadas Servicios financieros Salud Gobierno Critical Communications Infrastructure Descripción general

Transcripts

Relacionado

Cómo los fondos federales pueden contribuir a la modernización de la infraestructura de comunicaciones críticas Blog

Cómo los fondos federales pueden contribuir a la modernización de la infraestructura de comunicaciones críticas
La ruta de modernización para los clientes de Avaya Aura Descripción general

La ruta de modernización para los clientes de Avaya Aura
HNIPO está avanzando en la atención centrada en el paciente a través de asociaciones con Avaya  Historia de un cliente

HNIPO está avanzando en la atención centrada en el paciente a través de asociaciones con Avaya