Modernisierung der Unternehmenskommunikation für kritische Infrastrukturen mit Avaya Nexus™

Wir präsentieren Avaya Nexus™, die Weiterentwicklung der weltweit vertrauenswürdigsten Kommunikationsplattform. Avaya Nexus™ bietet eine moderne, Cloud-native Architektur für die Unternehmenskommunikation. Dieser neue Standard für kritische Kommunikationsinfrastrukturen liefert höchste Sprachqualität und Zuverlässigkeit für Organisationen und Behörden, die auf sichere, ausfallsichere und kontrollierte Kommunikation angewiesen sind. Entwickelt für Umgebungen, die keine Kompromisse zulassen. Konzipiert für unterbrechungsfreien Betrieb. Unterstützt alle Compliance- und regulatorischen Anforderungen. Avaya Nexus™ ist unternehmenskritisch.