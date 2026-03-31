Modernisation des communications critiques avec Avaya Nexus™

Découvrez Avaya Nexus™, l'évolution de la plateforme de communication la plus fiable au monde, conçue pour apporter une architecture moderne et cloud native à la téléphonie d'entreprise. Cette nouvelle norme pour les infrastructures de communications critiques offre une qualité de la voix optimale et une fiabilité à toute épreuve aux organisations et agences gouvernementales qui dépendent de communications sécurisées, résilientes et contrôlées. Conçue pour les environnements exigeants, elle est architecturée pour une disponibilité continue et déployée pour répondre aux exigences de conformité et réglementaires. Avaya Nexus™ est une solution essentielle à vos missions.