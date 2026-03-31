Modernisation des communications critiques avec Avaya Nexus™

Découvrez Avaya Nexus™, l'évolution de la plateforme de communication la plus fiable au monde, conçue pour apporter une architecture moderne et cloud native à la téléphonie d'entreprise. Cette nouvelle norme pour les infrastructures de communications critiques offre une qualité de la voix optimale et une fiabilité à toute épreuve aux organisations et agences gouvernementales qui dépendent de communications sécurisées, résilientes et contrôlées. Conçue pour les environnements exigeants, elle est architecturée pour une disponibilité continue et déployée pour répondre aux exigences de conformité et réglementaires. Avaya Nexus™ est une solution essentielle à vos missions.

Balises

 Communications Unifiées Services financiers Santé Gouvernement Critical Communications Infrastructure Vue d'ensemble

Transcripts

En relation

La voie de la modernisation : d’Avaya Aura à la voix critique Blog

La voie de la modernisation : d’Avaya Aura à la voix critique
Le parcours de modernisation pour les clients Avaya Aura Vue d'ensemble

Le parcours de modernisation pour les clients Avaya Aura
Le Delgado Community College reste connecté et prêt, grâce à Avaya Cloud Office Témoignage client

Le Delgado Community College reste connecté et prêt, grâce à Avaya Cloud Office