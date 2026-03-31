Le parcours de modernisation pour les clients Avaya Aura

Pour nos clients, Avaya Aura a toujours été leur plateforme de communication de confiance. Patrick Dennis, PDG d'Avaya, explique pourquoi Aura s'inscrit pleinement dans l'avenir, non pas comme une solution héritée, mais comme un élément d'évolution vers une architecture moderne, cloud native . Avaya continue de s'appuyer sur une fiabilité, une sécurité et un contrôle éprouvés, tout en introduisant des fonctionnalités de nouvelle génération.

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