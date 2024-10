i

I minuti inclusi per le chiamate in uscita si intendono per utente. I minuti per utente sono calcolati insieme per essere consumati da un unico account. Le chiamate in uscita sono limitate a Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Spagna, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Belgio, Austria, Portogallo, Italia, Israele, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Romania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Sudafrica. Minuti da telefono mobile son sono disponibili per i seguenti paesi: Repubblica ceca, Ungheria, Israele, Slovacchia, Grecia, Estonia, Slovenia, Lituania.