Avaya Experience Platform viene utilizzato in tutta l’organizzazione e finora ha dato buoni risultati. Serve per affrontare diversi problemi ed è molto efficace nel risolverli in modo tempestivo; è stata la scelta migliore che abbiamo mai fatto in termini di software per migliorare la nostra azienda.

Maria Lopez

Responsabile controllo IT

Walmart (Servizi per i consumatori, 1.001-5.000 dipendenti)