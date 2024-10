Sfida: le aziende hanno investito in chat con agenti e chatbot per migliorare l’esperienza cliente, ma questi canali digitali non sono abilitati a effettuare pagamenti sicuri; i clienti devono ancora effettuare i pagamenti telefonicamente.

Soluzione: l’API Sycurio.Digital è progettata per facilitare link di pagamento immediati, sicuri e facili da usare attraverso canali digitali.

Risultati: transazioni di pagamento più rapide ed efficienti hanno portato a un’esperienza cliente significativamente migliore con un miglioramento misurabile dell’esperienza clienti. I clienti possono avviare e completare i pagamenti all’interno dell’interfaccia di chat, migliorando comodità e accessibilità.

Gli agenti hanno la possibilità di monitorare in tempo reale ogni fase della transazione di pagamento senza essere esposti a dati sensibili, garantendo un processo sicuro e trasparente, sia per i clienti che per gli agenti. Le transazioni possono essere elaborate in modo fluido attraverso canali digitali senza necessità di intervento da parte di agenti vocali e ogni link di pagamento generato tramite Sycurio.Digital è sicuro e conforme agli standard PCI DSS.