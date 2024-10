Peckham Inc. ha utilizzato Calabrio ONE Analytics per scoprire le cause alla radice delle messe in attesa prolungate e delle pause di silenzio. Come risultato, ora genera un ulteriore aumento di 2,7 milioni di dollari nel fatturato annuo a causa del loro contratto diversificato basato sul volume. Gli agenti possono ora gestire circa una chiamata in più all’ora.