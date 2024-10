Un giorno nella vita del tuo Contact Center con Avaya Experience Platform

Poiché le esigenze e le aspettative dei clienti cambiano continuamente, i dipendenti e i manager del contact center hanno bisogno di informazioni aggiornate al minuto in ogni momento del percorso del cliente, per creare esperienze che contino.

Considera Ramona, responsabile del servizio clienti per una catena locale di caffetterie. I suoi dipendenti hanno bisogno di informazioni su argomenti come carte regalo, premi per compleanni, punti premio, localizzazione dei negozi e ordini online.

I dipendenti devono ricevere il feedback dei clienti sulle esperienze nei locali, spiegare come controllare i saldi e ricaricare le carte-regalo e persino coordinarsi con i locali quando è necessario il catering per un evento in zona. I volumi delle chiamate e la loro durata possono variare, quindi Ramona deve essere pronta a tutto.

Con le analisi integrate di Avaya Experience Platform, puoi facilmente monitorare costantemente il tuo contact center e adattarti rapidamente alle esigenze in continua evoluzione dei clienti.