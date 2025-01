Elevare l’architettura cloud con un approccio orientato al cliente: bilanciare l’eccellenza tecnica e l’esperienza dell’utente finale

Nel frenetico mondo dell’innovazione cloud, le organizzazioni hanno a disposizione numerose opzioni per progettare le loro piattaforme e infrastrutture. Sebbene la corsa iniziale all’adozione del cloud sia stata rivoluzionaria, il futuro dell’architettura aziendale punta verso soluzioni ibride, con un’attenzione particolare alle considerazioni tecniche. Tuttavia, in questo panorama tecnico, c’è un elemento cruciale nelle decisioni strategiche sul percorso cloud che non può essere trascurato: le esperienze dei clienti e degli utenti finali. All’Enterprise Connect, ho avuto il grande piacere di partecipare a una tavola rotonda con David Rosenblatt (World Wide Technology), Paul Ginn (Mitel), Shawn Rolin (Zoom) e Jarod Stokes (Lumen Technologies) sul futuro dell’architettura cloud. Durante la conversazione, abbiamo discusso dell’impatto diretto della soddisfazione del cliente sui risultati aziendali e come gli architetti cloud e i team possano superare la complessa sfida di bilanciare i requisiti tecnici con le considerazioni sull’esperienza del cliente (CX).

La flessibilità nell’architettura cloud contribuisce a soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione

In Avaya, assistiamo in prima persona all’impatto positivo di perseguire un approccio orientato al cliente nell’architettura cloud, il cui fulcro è la flessibilità. Le scelte architetetturali e i risultati devono essere agili e adattabili per soddisfare le esigenze in evoluzione sia dell’azienda che dei suoi clienti. Questo implica progettare soluzioni cloud scalabili senza soluzione di continuità per far fronte alla domanda fluttuante, che si tratti di improvvisi picchi di traffico utente o dell’integrazione di nuovi strumenti o funzionalità, come l’IA, LLM, o altri. Un approccio orientato al cliente implica la previsione da parte del team di queste fluttuazioni e si assicura che l’infrastruttura possa fornire esperienze coerenti e di alta qualità, indipendentemente dalle circostanze. Gli architetti cloud sono tenuti a sfruttare tecnologie come i servizi nativi del cloud, l’architettura basata sugli eventi o altri framework e il calcolo serverless per costruire sistemi resilienti e flessibili che rispondano dinamicamente alle mutevoli esigenze aziendali e dei clienti.

La strategia di cloud ibrido basata sul cliente di Avaya permette alle organizzazioni di adattare il loro percorso cloud in base alle loro esigenze e obiettivi unici. Offrendo la flessibilità di scegliere quali elementi della propria infrastruttura di comunicazione e collaborazione implementare in sede, in un cloud privato o tramite servizi cloud pubblici, Avaya consente ai clienti di trovare il giusto equilibrio tra controllo, sicurezza e scalabilità. Questo approccio consente alle aziende di sfruttare i propri investimenti esistenti mentre incorporano strategicamente tecnologie cloud che migliorano l’agilità, l’innovazione e l’efficienza dei costi. Le soluzioni cloud ibride di Avaya offrono un’integrazione senza soluzione di continuità tra la stabilità in locale e la flessibilità basata sul cloud, garantendo che i clienti dispongano degli strumenti adeguati per offrire esperienze eccezionali nell’intera organizzazione.

Il potere della scelta

Un altro aspetto fondamentale di un approccio all’architettura cloud centrato sul cliente è il potere della scelta. Le organizzazioni non sono più vincolate a un singolo fornitore di servizi cloud o a un approccio universale; hanno la libertà di scegliere la combinazione giusta di servizi cloud e modelli di distribuzione che meglio soddisfano le loro esigenze e priorità uniche. Potrebbe trattarsi di una combinazione di soluzioni cloud pubbliche, cloud private e soluzioni in sede, integrate strategicamente per ottimizzare le prestazioni, la sicurezza e l’efficienza dei costi nel background dell’attività aziendale. Adottando una strategia di cloud ibrido, le organizzazioni possono sfruttare i punti di forza dei diversi fornitori di servizi cloud, riducendo al contempo i rischi come il lock-in del fornitore e garantendo la conformità alla sovranità dei dati.

Una strategia centrata sul cliente è essenziale per allineare queste decisioni architetturali con i risultati desiderati dell’esperienza del cliente; se la strategia cloud di un’organizzazione è tecnicamente solida ma non evoca i giusti risultati dell’esperienza del cliente, gli architetti devono ripartire da zero e vedere sprecati elementi come tempo e risorse. Le aziende devono comprendere le implicazioni delle loro scelte tecniche alla luce delle esperienze dell’utente finale e degli obiettivi aziendali. Ciò richiede una collaborazione tra i team, inclusi sviluppatori, designer UX/UI e stakeholder aziendali volta a creare congiuntamente soluzioni che diano priorità alla facilità d’uso, alle prestazioni e alla affidabilità, tenendo sempre presente l’esperienza del cliente. Ad esempio, ottimizzare la latenza e la reattività dell’applicazione attraverso il calcolo periferico o le reti di distribuzione dei contenuti (CDN) può migliorare significativamente la soddisfazione degli utenti a livello globale. Analogamente, implementare misure di sicurezza solide e protocolli di privacy dei dati, insieme alla distribuzione di intelligenza artificiale all’avanguardia per l’elaborazione e l’analisi dei dati in tempo reale, è cruciale per migliorare la soddisfazione degli utenti, costruire fiducia e garantire la conformità normativa.

Infondere un approccio centrato sul cliente all’architettura cloud è fondamentale per le imprese che desiderano soddisfare e anticipare le esigenze dei clienti nel panorama competitivo attuale. Grazie all’approccio centrato sul cliente di Avaya, gli architetti del cloud possono prendere decisioni informate che allineano l’eccellenza tecnica con i risultati desiderati dell’esperienza del cliente, guidando in ultima analisi il successo aziendale in un panorama sempre più competitivo. Concentrandosi sulla flessibilità, il potere della scelta e allineando le decisioni tecniche con i risultati dell’esperienza del cliente, gli architetti del cloud possono creare soluzioni cloud resilienti, scalabili e orientate all’utente che promuovono il successo aziendale. Con l’evoluzione continua della tecnologia cloud, adottare una mentalità centrata sul cliente sarà fondamentale per offrire esperienze eccezionali, favorire la fedeltà dei clienti e sbloccare nuove opportunità per l’innovazione e la crescita.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni incentrate sul cliente e sull’architettura di Avaya, visita la pagina dell’Esperienza clienti di Avaya.